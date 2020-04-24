Алексей Силанов: Мы отчетливо понимаем, что сокращение расходов будет

24 Апр 2020 2020-04-24T12:44:29+03:00

Мэр об уборке подъездов: Дезинфицирующие средства есть, нужен только контроль 00:00 00:00

04:30 — о работе городского транспорта и новых трамвайных маршрутах

08:08 — об окончании отопительного сезона

10:04 — о дезинфекции подъездов жилых домов

14:58 — о праздновании в Калининграде Дня Победы

17:33 — как обратиться с вопросом к мэру через соцсети

25:20 — что мэр в первую очередь сделает, когда в Калининграде закончится режим самоизоляции