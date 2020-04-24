Алексей Силанов: Мы отчетливо понимаем, что сокращение расходов будет
На вопросы калининградцев отвечает мэр города: когда отключат отопление; на чём будет экономить городской бюджет и как пройдёт празднование 9 мая
Мэр об уборке подъездов: Дезинфицирующие средства есть, нужен только контроль
04:30 — о работе городского транспорта и новых трамвайных маршрутах
08:08 — об окончании отопительного сезона
10:04 — о дезинфекции подъездов жилых домов
14:58 — о праздновании в Калининграде Дня Победы
17:33 — как обратиться с вопросом к мэру через соцсети
25:20 — что мэр в первую очередь сделает, когда в Калининграде закончится режим самоизоляции
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Мэр в прямом эфире.На вопросы слушателей радио Комсомольская правда отвечает Алексей Силанов. Телефон для ваших сообщений: 8-963-738-10-72.