2020-04-24T12:44:29+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Алексей Силанов: Мы отчетливо понимаем, что сокращение расходов будет

Говорит Калининград. Алексей СилановГоворит Калининград. Алексей СилановФото: Александр КАТЕРУША

На вопросы калининградцев отвечает мэр города: когда отключат отопление; на чём будет экономить городской бюджет и как пройдёт празднование 9 мая

Мэр об уборке подъездов: Дезинфицирующие средства есть, нужен только контроль

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04:30 — о работе городского транспорта и новых трамвайных маршрутах

08:08 — об окончании отопительного сезона

10:04 — о дезинфекции подъездов жилых домов

14:58 — о праздновании в Калининграде Дня Победы

17:33 — как обратиться с вопросом к мэру через соцсети

25:20 — что мэр в первую очередь сделает, когда в Калининграде закончится режим самоизоляции

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Мэр в прямом эфире.На вопросы слушателей радио Комсомольская правда отвечает Алексей Силанов. Телефон для ваших сообщений: 8-963-738-10-72.

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