2020-04-27T11:54:53+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Мэрия о Киевской: Мы вышли на финишную прямую

Говорит Калининград. Олег КутинГоворит Калининград. Олег КутинФото: Иван МАРКОВ

Ремонт дорог, разметка, новые велодорожки и смягчение требований к городским перевозчикам: на вопросы слушателей отвечает председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин

Кутин: В этом году платные парковки мы вводить не будем

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01:04 – о ремонте Киевской (когда начнётся движение, какой срок гарантии, будут ли велодорожки);

05:46 – итоги ремонта Комсомольской и на какой улице в Калининграде появится следующая велодорожка, совмещённая с проезжей частью;

10:28 – почему на улице Брамса после ремонта появились ямы;

12:47 – о вафельной разметке и кросс-разметке;

16:40 – сколько раз в день дезинфицируют общественный транспорт;

20:48 – об изменившихся требованиях к перевозчикам (кондиционеры теперь не обязательны);

23:15 – почему в троллейбус №7 пришлось вернуть кондуктора;

28:48 – на каких улицах появятся «лежачие полицейские».

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Дорожный ремонт.На вопросы слушателей отвечает председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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