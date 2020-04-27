Мэрия о Киевской: Мы вышли на финишную прямую
Ремонт дорог, разметка, новые велодорожки и смягчение требований к городским перевозчикам: на вопросы слушателей отвечает председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин
Кутин: В этом году платные парковки мы вводить не будем
01:04 – о ремонте Киевской (когда начнётся движение, какой срок гарантии, будут ли велодорожки);
05:46 – итоги ремонта Комсомольской и на какой улице в Калининграде появится следующая велодорожка, совмещённая с проезжей частью;
10:28 – почему на улице Брамса после ремонта появились ямы;
12:47 – о вафельной разметке и кросс-разметке;
16:40 – сколько раз в день дезинфицируют общественный транспорт;
20:48 – об изменившихся требованиях к перевозчикам (кондиционеры теперь не обязательны);
23:15 – почему в троллейбус №7 пришлось вернуть кондуктора;
28:48 – на каких улицах появятся «лежачие полицейские».
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Дорожный ремонт.На вопросы слушателей отвечает председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Телефон прямого эфира: 92-10-72