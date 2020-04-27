Мэрия о Киевской: Мы вышли на финишную прямую

27 Апр 2020 2020-04-27T11:54:53+03:00

Кутин: В этом году платные парковки мы вводить не будем 00:00 00:00

01:04 – о ремонте Киевской (когда начнётся движение, какой срок гарантии, будут ли велодорожки);

05:46 – итоги ремонта Комсомольской и на какой улице в Калининграде появится следующая велодорожка, совмещённая с проезжей частью;

10:28 – почему на улице Брамса после ремонта появились ямы;

12:47 – о вафельной разметке и кросс-разметке;

16:40 – сколько раз в день дезинфицируют общественный транспорт;

20:48 – об изменившихся требованиях к перевозчикам (кондиционеры теперь не обязательны);

23:15 – почему в троллейбус №7 пришлось вернуть кондуктора;

28:48 – на каких улицах появятся «лежачие полицейские».