Лишь бы в Калининград не вернулись бобры...

28 Апр 2020 2020-04-28T10:26:11+03:00

Нацпарк: Лисы ушли с дорог, поняли, что им нужно самим добывать пропитание 00:00 00:00

01:22 – директор зоопарка Светлана Соколова о жизни зоопарка на самоизоляции (как ведут себя животные без посетителей, сколько новых опекунов появилось в апреле и как идёт благоустройство территории);

12:26 – директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина о том, как изменилось поведение диких животных, когда туристические тропы опустели;

20:48 – орнитолог Юлия Гришанова о калининградских птицах (что делать, если встретили птенца, и как поступить, если на вашем балконе поселились вяхири).