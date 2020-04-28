Лишь бы в Калининград не вернулись бобры...
Во время самоизоляции природа в Калининграде настолько очистилась, что... Обсуждаем тему с директором зоопарка, орнитологом и директором национального парка «Куршская коса»
Нацпарк: Лисы ушли с дорог, поняли, что им нужно самим добывать пропитание
01:22 – директор зоопарка Светлана Соколова о жизни зоопарка на самоизоляции (как ведут себя животные без посетителей, сколько новых опекунов появилось в апреле и как идёт благоустройство территории);
12:26 – директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина о том, как изменилось поведение диких животных, когда туристические тропы опустели;
20:48 – орнитолог Юлия Гришанова о калининградских птицах (что делать, если встретили птенца, и как поступить, если на вашем балконе поселились вяхири).
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Природа настолько очистилась, что....Как окружающий мир реагирует на людей, ушедших на самоизоляцию? Что изменилось в Калининградском зоопарке, на Куршской косе и появились ли в городе новые обитатели?