Я не могу остаться в стороне: истории калининградцев, которые помогают
Как помочь, чем помочь и кому помочь – рассказываем на конкретных примерах (с адресами и телефонами)
Помощь – дело заразительное: утром еду на базу, закупаю набор продуктов – и кидаю в машину
01:20 – как поддержать врачей;
13:11 – что делать, если вы не знаете, кому помочь, но помочь хотите;
22:34 – как помогать, если у вас есть машина.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Своих не бросаем.Волонтёрство во время самоизоляции: кому сейчас нужна помощь в Калининграде.