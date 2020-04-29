2020-04-29T11:06:16+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Я не могу остаться в стороне: истории калининградцев, которые помогают

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как помочь, чем помочь и кому помочь – рассказываем на конкретных примерах (с адресами и телефонами)

Помощь – дело заразительное: утром еду на базу, закупаю набор продуктов – и кидаю в машину

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01:20 – как поддержать врачей;

13:11 – что делать, если вы не знаете, кому помочь, но помочь хотите;

22:34 – как помогать, если у вас есть машина.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Своих не бросаем.Волонтёрство во время самоизоляции: кому сейчас нужна помощь в Калининграде.

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