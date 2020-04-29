Я не могу остаться в стороне: истории калининградцев, которые помогают

29 Апр 2020 2020-04-29T11:06:16+03:00

Помощь – дело заразительное: утром еду на базу, закупаю набор продуктов – и кидаю в машину 00:00 00:00

01:20 – как поддержать врачей;

13:11 – что делать, если вы не знаете, кому помочь, но помочь хотите;

22:34 – как помогать, если у вас есть машина.