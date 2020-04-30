«Апрельская летучка»: всем быть в масках!

30 Апр 2020 2020-04-30T10:39:28+03:00

Надеть маски, очередь и послабление: какими словами и событиями запомнилась последняя неделя апреля 00:00 00:00

07:32 — всем надеть маски: главные новости дня;

16:02 — почему все говорят и пишут «75 лет Великой Победы», хотя правильно «75 лет Великой Победе», а также история выражения «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

25:44 — «Алё, у вас все дома?»: звоним слушателям без предупреждения;

33:35 —что калининградцам можно, а что нельзя с 1 по 11 мая: обсуждаем главные события недели с порталом Клопс.ру