Самоизоляция по-новому, «75 историй о войне» и концерт на балконе
Обсуждаем главные городские новости и поём «Катюшу»
С балкона петь оказалось более волнительно, чем петь со сцены: об участии калининградцев в акции «Окно Победы»
02:10 – Все подробности о книге «75 историй о войне».
09:50 – Я жене сказал: «А давай сделаем настоящий концерт». Интервью с калининградцем, который 9 мая вместе с семьёй пел на балконе военные песни.
19:09 – «Первые две недели – это была шоковая терапия». Как калининградцы пережили период самоизоляции.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: новости города. подробности о книге 75 историй о войне ; концерт на балконе; рубрика Алё, у вас все дома ?