Самоизоляция по-новому, «75 историй о войне» и концерт на балконе

12 Май 2020 2020-05-12T10:17:57+03:00

С балкона петь оказалось более волнительно, чем петь со сцены: об участии калининградцев в акции «Окно Победы» 00:00 00:00

02:10 – Все подробности о книге «75 историй о войне».

09:50 – Я жене сказал: «А давай сделаем настоящий концерт». Интервью с калининградцем, который 9 мая вместе с семьёй пел на балконе военные песни.

19:09 – «Первые две недели – это была шоковая терапия». Как калининградцы пережили период самоизоляции.