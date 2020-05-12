2020-05-12T10:17:57+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Самоизоляция по-новому, «75 историй о войне» и концерт на балконе

Говорит КалининградГоворит Калининград

Обсуждаем главные городские новости и поём «Катюшу»

С балкона петь оказалось более волнительно, чем петь со сцены: об участии калининградцев в акции «Окно Победы»

00:00
00:00

02:10 – Все подробности о книге «75 историй о войне».

09:50 – Я жене сказал: «А давай сделаем настоящий концерт». Интервью с калининградцем, который 9 мая вместе с семьёй пел на балконе военные песни.

19:09 – «Первые две недели – это была шоковая терапия». Как калининградцы пережили период самоизоляции.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: новости города. подробности о книге 75 историй о войне ; концерт на балконе; рубрика Алё, у вас все дома ?

Скачать передачу [mp3, 64.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли на 2021 год
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе в Калининградской области
На ул. Горького в Калининграде в ДТП травмирован мотоциклист
Калининградский драмтеатр объявил о закрытии сезона и принимает пожертвования от зрителей
В Калининградском зоопарке зебр подселили в вольер к жирафам
В Калининграде пенсионерка лишилась 35 тыс рублей после окрашивания волос
Калининградцы соболезнуют семье реаниматолога, скончавшейся в больнице предположительно от коронавируса
В Калининградской области начали работу призывные комиссии
В Калининграде начались рейды по контролю соблюдения масочного режима
Калининградка через суд потребовала с салона красоты 500 тысяч за некачественный педикюр
Калининградку будут судить за изнасилование
В Калининграде до 31 мая продлили запрет на плановую медпомощь
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие приморские города
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына