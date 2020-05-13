Психолог: Самоизоляция для очень многих людей оказалась полезной

13 Май 2020 2020-05-13T10:22:56+03:00

Психолог: Займитесь полезной работой дома, у некоторых до сих пор немытые окна 00:00 00:00

04:00 – о дозировании информации о коронавирусе и о том, как отличить токсичные новости от нетоксичных

08:01 – по каким признакам понять, что близкий человек уходит в депрессию

10:40 – о конфликтах в семье и способах их решения

16:00 – что делать, если боишься выходить на улицу после самоизоляции

19:55 – как развивать позитивное мышление (простое упражнение «волшебный мешочек»)

21:15 – что делать, если сорвался отпуск

23:30 – как избегать агрессии в общественных местах