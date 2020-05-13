Психолог: Самоизоляция для очень многих людей оказалась полезной
Как правильно выйти из самоизоляции, как настроить себя на работу и что делать, если полтора месяца самоизоляции изменили отношения в семье
Психолог: Займитесь полезной работой дома, у некоторых до сих пор немытые окна
04:00 – о дозировании информации о коронавирусе и о том, как отличить токсичные новости от нетоксичных
08:01 – по каким признакам понять, что близкий человек уходит в депрессию
10:40 – о конфликтах в семье и способах их решения
16:00 – что делать, если боишься выходить на улицу после самоизоляции
19:55 – как развивать позитивное мышление (простое упражнение «волшебный мешочек»)
21:15 – что делать, если сорвался отпуск
23:30 – как избегать агрессии в общественных местах
Как правильно выйти из самоизоляции: советы психолога.Программа Говорит Калининград , телефон прямого эфира: 92-10-72