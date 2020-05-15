Пятничная «летучка»: конец самоизоляции и начало масочного режима
Главные события недели, слово недели и утренняя гимнастика с «Равновесием»
Масочный режим, детские субсидии и коронамины: какими словами и событиями запомнилась неделя
08:20 — покрышки выбрасывают реже, а несанкционированных свалок в городе стало больше: о работе «Чистоты»
14:01 — как всё-таки правильно: кОвид или ковИд и причём здесь «повидло-19»? почему волосы, ресницы и ногти могут быть только наращЁнные? — ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
32:04 — каким человеком был Печкин, пока у него не появился велосипед: розыгрыш призов от магазина «Равновесие»;
47:05 — обзор событий недели с порталом Клопс: как главный санитарный врач сходил в магазин и коронамины в городе.
Пятничная летучка: конец самоизоляции и начало масочного режима.Главные события недели, слово недели и утренняя гимнастика с Равновесием . Телефон прямого эфира: 92-10-72