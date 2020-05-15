Пятничная «летучка»: конец самоизоляции и начало масочного режима

15 Май 2020 2020-05-15T12:24:50+03:00

Масочный режим, детские субсидии и коронамины: какими словами и событиями запомнилась неделя 00:00 00:00

08:20 — покрышки выбрасывают реже, а несанкционированных свалок в городе стало больше: о работе «Чистоты»

14:01 — как всё-таки правильно: кОвид или ковИд и причём здесь «повидло-19»? почему волосы, ресницы и ногти могут быть только наращЁнные? — ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

32:04 — каким человеком был Печкин, пока у него не появился велосипед: розыгрыш призов от магазина «Равновесие»;

47:05 — обзор событий недели с порталом Клопс: как главный санитарный врач сходил в магазин и коронамины в городе.