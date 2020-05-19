Елена Бабура: Масочный режим пришёл к нам надолго, и его придётся соблюдать
В Калининграде уже неделю действует масочный режим, разбираем типичные ошибки горожан во время ношения масок и при выборе масок
Роспотребнадзор: Давайте хирургические маски оставим врачам, а себе сошьём маски, которые будем менять раз в три часа
01:25 —главный санитарный врач Калининградской области о том, кого на самом деле защищает маска, какую маску выбрать и как пользоваться самодельной многоразовой маской;
11:00 — лайфхаки по ношению маски от практикующего врача;
21:12 — как проходит масочный режим у соседей, в Гданьске.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: А вы соблюдаете масочный режим?.В Калининграде уже неделю действует масочный режим, разбираем типичные ошибки горожан во время ношения масок и при выборе масок. Телефон прямого эфира: 92-10-72