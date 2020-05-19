2020-05-19T10:29:30+03:00
Говорит Калининград
2
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Елена Бабура: Масочный режим пришёл к нам надолго, и его придётся соблюдать

Говорит КалининградГоворит Калининград

В Калининграде уже неделю действует масочный режим, разбираем типичные ошибки горожан во время ношения масок и при выборе масок

Роспотребнадзор: Давайте хирургические маски оставим врачам, а себе сошьём маски, которые будем менять раз в три часа

00:00
00:00

01:25 —главный санитарный врач Калининградской области о том, кого на самом деле защищает маска, какую маску выбрать и как пользоваться самодельной многоразовой маской;

11:00 — лайфхаки по ношению маски от практикующего врача;

21:12 — как проходит масочный режим у соседей, в Гданьске.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: А вы соблюдаете масочный режим?.В Калининграде уже неделю действует масочный режим, разбираем типичные ошибки горожан во время ношения масок и при выборе масок. Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 71.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
2

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24