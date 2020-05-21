2020-05-21T10:24:11+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

... и мы пришли к тому, что часть коллектива не хочет возвращаться в офис

Говорит КалининградГоворит Калининград

Что сейчас в Калининграде с работой: каких вакансий стало больше, как удалёнка повлияла на производительность труда и что нужно указать в своём резюме, если вы ищете работу

Мы попробовали удалёнку, прокачали свои навыки, и встаёт вопрос: нужен ли нам офис?

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02:00 —на самом деле сейчас вакансий в Калининграде даже больше, чем было до начала пандемии; как уже изменились отношения работодателя и подчинённых и как они ещё изменятся;

13:38 — как составить резюме, чтобы его заметили; самая большая зарплата в Калининграде; почему соискателей становится меньше, а вакансий больше;

22:28 — пример калининградской компании, у которой на удалёнке производительность труда стала выше, чем до самоизоляции, и бонусом — анекдот.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Ищу работу и зарплату.Что сейчас в Калининграде с работой? Всё сложно или есть надежда?

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