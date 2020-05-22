Пятничная «летучка»: какими словами и делами запомнилась неделя

22 Май 2020 2020-05-22T12:12:33+03:00

#голыерестораны, заморозки и «какой ты диван»: какими словами запомнилась неделя 00:00 00:00

12:08 — несанкционированных свалок стало меньше, а многофункциональных скамеек больше: о работе «Чистоты»;

18:18 — какие слова половина россиян произносят неправильно: послушайте рубрику «Стеклянный, оловянный, деревянный» — и узнаете, в какой вы половине;

34:14 — 1000 рублей за знание «Приключений Электроника»: проверьте, смогли бы вы выиграть приз от магазина «Равновесие»;

41:04 — обзор событий недели с порталом Клопс: БСМП на карантине, вспышка на консервном заводе и самые читаемые книги в Калининграде.