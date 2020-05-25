Ермак: Туристический сезон — 2020 будет, а Музейную ночь ждать не стоит
Как изменила туристическую и культурную жизнь самоизоляция, сколько гостей приедет в область в этом году и чем хорош онлайн
Ермак: Всё, что можно перенести на следующий год, переносим на следующий год
02:38 — о музейной ночи и «сумасшедших цифрах» онлайн-охвата в Калининграде;
06:19 — «выделить денег больше, чем было запланировано, министерство сейчас не сможет»: о зарплате в драмтеатре;
14:04 — «мы один из самых востребованных регионов, поэтому туристы, конечно, к нам поедут»: прогнозы на туристический сезон;
22:50 — «путешествуйте по Калининградской области — это безумно интересно»: о развитии внутреннего туризма и о том, что туриндустрия может предложить калининградцам;
29:07 — «всё, что можно перенести на следующий год, переносим на следующий год»: о главных летних фестивалях Калининградской области;
33:34 — о том, что приобрела культурная сфера на самоизоляции.