2020-05-25T14:57:49+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Ермак: Туристический сезон — 2020 будет, а Музейную ночь ждать не стоит

Говорит Калининград. Андрей ЕрмакГоворит Калининград. Андрей Ермак

Как изменила туристическую и культурную жизнь самоизоляция, сколько гостей приедет в область в этом году и чем хорош онлайн

Ермак: Всё, что можно перенести на следующий год, переносим на следующий год

00:00
00:00

02:38 — о музейной ночи и «сумасшедших цифрах» онлайн-охвата в Калининграде;

06:19 — «выделить денег больше, чем было запланировано, министерство сейчас не сможет»: о зарплате в драмтеатре;

14:04 — «мы один из самых востребованных регионов, поэтому туристы, конечно, к нам поедут»: прогнозы на туристический сезон;

22:50 — «путешествуйте по Калининградской области — это безумно интересно»: о развитии внутреннего туризма и о том, что туриндустрия может предложить калининградцам;

29:07 — «всё, что можно перенести на следующий год, переносим на следующий год»: о главных летних фестивалях Калининградской области;

33:34 — о том, что приобрела культурная сфера на самоизоляции.

Скачать передачу [mp3, 92.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На участке ул. А Невского в Калининграде запретят стоянку автомобилей
Четыре города Калининградской области претендуют на федеральные средства на благоустройство
Евгений Гришковец, находясь на карантине, начал писать книгу
На калининградских дорогах установят три новые метеостанции
Прокуратура выявила грубые нарушения пожарной безопасности в пансионате «Отрадное»
Молодой калининградец попался на закладках амфетамина
Оперштаб: В Калининграде четыре пациента с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ
Стало известно, как после снятия ограничений будут работать в Калининграде бани и сауны
В Калининграде водителю грозит до 5 лет колонии за сбитую насмерть велосипедистку
В Калининграде мошенник обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей
В Черняховске пьяного водителя арестовали на 7 суток за неповиновение инспектору ГИБДД
В Немане в кювет опрокинулась «Мазда», двое пострадавших
Власти сообщили, до какого срока принимаются заявления на выплату бизнесу региональных субсидий
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Под Калининградом в дерево врезался мотоцикл: двое пострадавших
Житель Озерска получил 460 часов обязательных работ за незаконную добычу янтаря
Эксперты оценили социальную ориентированность бюджета Калининградской области