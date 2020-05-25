Ермак: Туристический сезон — 2020 будет, а Музейную ночь ждать не стоит

25 Май 2020 2020-05-25T14:57:49+03:00

Ермак: Всё, что можно перенести на следующий год, переносим на следующий год 00:00 00:00

02:38 — о музейной ночи и «сумасшедших цифрах» онлайн-охвата в Калининграде;

06:19 — «выделить денег больше, чем было запланировано, министерство сейчас не сможет»: о зарплате в драмтеатре;

14:04 — «мы один из самых востребованных регионов, поэтому туристы, конечно, к нам поедут»: прогнозы на туристический сезон;

22:50 — «путешествуйте по Калининградской области — это безумно интересно»: о развитии внутреннего туризма и о том, что туриндустрия может предложить калининградцам;

29:07 — «всё, что можно перенести на следующий год, переносим на следующий год»: о главных летних фестивалях Калининградской области;

33:34 — о том, что приобрела культурная сфера на самоизоляции.