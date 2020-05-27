2020-05-27T11:18:04+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Конечно, повар может таскать кирпичи, но это неправильно

Говорит КалининградГоворит Калининград

Голые, но не сломленные: как живут калининградские кафе и рестораны во время пандемии, а также прогнозы по поводу их открытия, оптимистичные и не очень

Ресторатор: Скорее всего цены в ресторанах будут падать, мы понимаем, что люди сидят без денег

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01:40 — Максим Здрадовский (Britannica Project) о том, на что готовы пойти калининградские рестораны, чтобы начать работать;

11:44 — Александр Исаев (Kaliningrad Street Food) о перспективах стрит-фуд фестиваля и онлайн-формате;

19:35 — ресторанный блогер zavedeniya_kaliningrada о том, пойдут ли калининградцы в рестораны или предпочтут есть дома.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Голые рестораны.Как работают рестораны на самоизоляции и готовы ли калининградцы после пандемии есть не дома? Телефон прямого эфира: 92-10-72

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