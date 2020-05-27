Конечно, повар может таскать кирпичи, но это неправильно

27 Май 2020 2020-05-27T11:18:04+03:00

Ресторатор: Скорее всего цены в ресторанах будут падать, мы понимаем, что люди сидят без денег 00:00 00:00

01:40 — Максим Здрадовский (Britannica Project) о том, на что готовы пойти калининградские рестораны, чтобы начать работать;

11:44 — Александр Исаев (Kaliningrad Street Food) о перспективах стрит-фуд фестиваля и онлайн-формате;

19:35 — ресторанный блогер zavedeniya_kaliningrada о том, пойдут ли калининградцы в рестораны или предпочтут есть дома.