2020-05-28T12:49:33+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Алкоизоляция, или Наши люди на улице в одиночку не пьют

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как карантин повлиял на употребление алкоголя в Калининграде: полицейские сводки, цифры продаж и мнение тех, кто работает с зависимыми людьми

Соцработник: Первый звонок делает обычно не сам зависимый человек, а его близкие

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01:40 — полиция о том, как изменилось количество «пьяных» преступлений и жалоб на шумных соседей;

12:00 — «массового алкоголизма не произошло»: данные по продажам в торговых сетях;

21:40 — о помощи людям с зависимостями (советы близким).

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Алкоголь и самоизоляция.Как режим самоизоляции повлиял на употребление алкоголя в Калининграде: мнение полиции, продавцов и волонтёров, которые помогают людям с зависимостями. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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