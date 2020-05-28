Алкоизоляция, или Наши люди на улице в одиночку не пьют
Как карантин повлиял на употребление алкоголя в Калининграде: полицейские сводки, цифры продаж и мнение тех, кто работает с зависимыми людьми
Соцработник: Первый звонок делает обычно не сам зависимый человек, а его близкие
01:40 — полиция о том, как изменилось количество «пьяных» преступлений и жалоб на шумных соседей;
12:00 — «массового алкоголизма не произошло»: данные по продажам в торговых сетях;
21:40 — о помощи людям с зависимостями (советы близким).
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Алкоголь и самоизоляция.Как режим самоизоляции повлиял на употребление алкоголя в Калининграде: мнение полиции, продавцов и волонтёров, которые помогают людям с зависимостями. Телефон прямого эфира: 92-10-72