Алкоизоляция, или Наши люди на улице в одиночку не пьют

28 Май 2020 2020-05-28T12:49:33+03:00

Соцработник: Первый звонок делает обычно не сам зависимый человек, а его близкие 00:00 00:00

01:40 — полиция о том, как изменилось количество «пьяных» преступлений и жалоб на шумных соседей;

12:00 — «массового алкоголизма не произошло»: данные по продажам в торговых сетях;

21:40 — о помощи людям с зависимостями (советы близким).