2020-06-05T10:20:49+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Пятничная «летучка»: запреты, паче чаяния, продлили

Говорит КалининградГоворит Калининград

Чем запомнилась неделя: главные события, слово недели и 1000 рублей за утреннюю гимнастику

Штрафы, рекорд и чаяния: какими словами запомнилась неделя

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11:11 — каким раствором дезинфицируют город и кто поможет убрать несанкционированную свалку на вашей улице;

17:06 — что общего у «бюстгальтера» и «бухгалтера», причём здесь «фейсгальтер» и что значит слово «пачечайный»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

27:10 — когда откроются городские пляжи;

33:07 — 1000 рублей за знание спортивных слов: проверьте, смогли бы вы выиграть приз от магазина «Равновесие»;

40:12 — обзор событий недели с порталом Клопс: 12 штрафов «безмасочникам», санкционка, которая продолжает попадать в Калининград даже при закрытых границах, и дальнобойщица из Гурьевска.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Главные события недели, слово недели и 1000 рублей за утреннюю гимнастику. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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