Пятничная «летучка»: запреты, паче чаяния, продлили
Чем запомнилась неделя: главные события, слово недели и 1000 рублей за утреннюю гимнастику
Штрафы, рекорд и чаяния: какими словами запомнилась неделя
11:11 — каким раствором дезинфицируют город и кто поможет убрать несанкционированную свалку на вашей улице;
17:06 — что общего у «бюстгальтера» и «бухгалтера», причём здесь «фейсгальтер» и что значит слово «пачечайный»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
27:10 — когда откроются городские пляжи;
33:07 — 1000 рублей за знание спортивных слов: проверьте, смогли бы вы выиграть приз от магазина «Равновесие»;
40:12 — обзор событий недели с порталом Клопс: 12 штрафов «безмасочникам», санкционка, которая продолжает попадать в Калининград даже при закрытых границах, и дальнобойщица из Гурьевска.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Главные события недели, слово недели и 1000 рублей за утреннюю гимнастику. Телефон прямого эфира: 92-10-72