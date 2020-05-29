Пятничная «летучка»: запреты, паче чаяния, продлили

29 Май 2020 2020-06-05T10:20:49+03:00

Штрафы, рекорд и чаяния: какими словами запомнилась неделя 00:00 00:00

11:11 — каким раствором дезинфицируют город и кто поможет убрать несанкционированную свалку на вашей улице;

17:06 — что общего у «бюстгальтера» и «бухгалтера», причём здесь «фейсгальтер» и что значит слово «пачечайный»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

27:10 — когда откроются городские пляжи;

33:07 — 1000 рублей за знание спортивных слов: проверьте, смогли бы вы выиграть приз от магазина «Равновесие»;

40:12 — обзор событий недели с порталом Клопс: 12 штрафов «безмасочникам», санкционка, которая продолжает попадать в Калининград даже при закрытых границах, и дальнобойщица из Гурьевска.