Не нужно потеть и умирать, чтобы тренировка была эффективной
Мотивирующие примеры и рекомендации для всех возрастов, как можно сохранять форму, пока фитнес-клубы и спортивные площадки закрыты
Книги, полотенца — дома всегда можно найти замену спортивным снарядам
02:23 — «Фитнес - это уже давно не аэробика с девушками в купальниках»: как бесплатно заниматься спортом всей семьёй, рассказывает руководитель проекта «Спортивные выходные», фитнес-тренер Дарья Богомазова;
12:20 — «Это стереотип, что после тренировки должно что-то болеть»: ошибки начинающих разбирает тренер по оздоровительным практикам Светлана Иванова;
18:54 — «Занимайтесь спортом утром, вечером и вместо еды»: наставления для продвинутых даёт многократный чемпион России по бодибилдингу Алексей Беккер.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: 2 месяца без спорта.Мотивирующие примеры того, как калининградцы сохраняют форму при неработающих фитнес-клубах и закрытых спортплощадках. Телефон прямого эфира: 92-10-72