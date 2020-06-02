2020-06-02T15:52:00+03:00
Говорит Калининград
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Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Не нужно потеть и умирать, чтобы тренировка была эффективной

Говорит КалининградГоворит Калининград

Мотивирующие примеры и рекомендации для всех возрастов, как можно сохранять форму, пока фитнес-клубы и спортивные площадки закрыты

Книги, полотенца — дома всегда можно найти замену спортивным снарядам

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02:23 — «Фитнес - это уже давно не аэробика с девушками в купальниках»: как бесплатно заниматься спортом всей семьёй, рассказывает руководитель проекта «Спортивные выходные», фитнес-тренер Дарья Богомазова;

12:20 — «Это стереотип, что после тренировки должно что-то болеть»: ошибки начинающих разбирает тренер по оздоровительным практикам Светлана Иванова;

18:54 — «Занимайтесь спортом утром, вечером и вместо еды»: наставления для продвинутых даёт многократный чемпион России по бодибилдингу Алексей Беккер.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: 2 месяца без спорта.Мотивирующие примеры того, как калининградцы сохраняют форму при неработающих фитнес-клубах и закрытых спортплощадках. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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