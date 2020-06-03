Мотоциклист должен видеть всё, всех и думать за всех

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:56:01+03:00

Каждый мотоциклист, который выезжает в город, он выезжает как будто на войну. И в этой войне он должен выжить. 00:00 00:00

01:40 — ГИБДД о главной причине аварий с участием мотоциклистов, а также о самых аварийных днях недели для мототранспорта в Калининграде;

14:35 — руководитель Союза мотоциклистов Калининградской области о том, как отличить мотоциклиста от «изгоя»;

21:15 — основатель мотошколы о том, кто сейчас учится на категорию А, и почему каждый мотоциклист, который выезжает в город, выезжает как будто на войну.