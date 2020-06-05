Пятничная «летучка»: напряжённость сохраняется
Новый рекорд по заболевшим, продуктовые карточки и совет отцов: начало лета в Калининграде
Лето, Изольда и продуктовые карточки: какими словами запомнилась неделя
02:32 — прогноз погоды на субботу и воскресенье: чем опасен циклон «Изольда»;
11:44 — несанкционированных свалок убрали больше, нескошенной травы стало меньше: о работе предприятия «Чистота»;
16:40 — рубрика «Стеклянный, оловянный деревянный»: выборы слова недели и загадка «о неосмотрительном незнакомце»;
32:20 — рубрика «Алё, у вас все дома?»: что будет с раздельным собором мусора в Калининграде;
39:40 — кому положены «продуктовые карточки», как принимать в Калининграде родственников из других городов и история о беспощадной женской дружбе: обзор событий недели с порталом Клопс.
Пятничная летучка : итоги недели.Главные события недели, слово недели и рубрика Алё, у вас все дома? Телефон прямого эфира: 92-10-72