Пятничная «летучка»: напряжённость сохраняется

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:45:01+03:00

Лето, Изольда и продуктовые карточки: какими словами запомнилась неделя 00:00 00:00

02:32 — прогноз погоды на субботу и воскресенье: чем опасен циклон «Изольда»;

11:44 — несанкционированных свалок убрали больше, нескошенной травы стало меньше: о работе предприятия «Чистота»;

16:40 — рубрика «Стеклянный, оловянный деревянный»: выборы слова недели и загадка «о неосмотрительном незнакомце»;

32:20 — рубрика «Алё, у вас все дома?»: что будет с раздельным собором мусора в Калининграде;

39:40 — кому положены «продуктовые карточки», как принимать в Калининграде родственников из других городов и история о беспощадной женской дружбе: обзор событий недели с порталом Клопс.