Здоровье — это не цель, а средство достижения цели
Журналист и адепт природного питания Андрей Шуляк о том, как похудел на 70 килограммов и удивил врачей тем, что выжил
Андрей Шуляк: Если вы хотите поесть, выпейте стакан воды
03:50 — «Теоретиков питания в тюрьму!»: о том, как найти свою систему питания;
05:15 — во сколько лучше завтракать и чем;
09:10 — чем вредны советы Роскачества по поводу вредных и полезных продуктов;
20:44 — признаки, по которым можно отличить полезную пищу от вредной;
26:30 — о пользе зелени и о том, почему не все овощи одинаково полезны.
Что мы едим: опасные и безопасные продукты.В студии радио КП калининградский журналист и адепт природного питания Андрей Шуляк