2020-06-09T10:30:45+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Здоровье — это не цель, а средство достижения цели

Говорит Калининград. Андрей ШулякГоворит Калининград. Андрей ШулякФото: Светлана БАРОН

Журналист и адепт природного питания Андрей Шуляк о том, как похудел на 70 килограммов и удивил врачей тем, что выжил

Андрей Шуляк: Если вы хотите поесть, выпейте стакан воды

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03:50 — «Теоретиков питания в тюрьму!»: о том, как найти свою систему питания;

05:15 — во сколько лучше завтракать и чем;

09:10 — чем вредны советы Роскачества по поводу вредных и полезных продуктов;

20:44 — признаки, по которым можно отличить полезную пищу от вредной;

26:30 — о пользе зелени и о том, почему не все овощи одинаково полезны.

Что мы едим: опасные и безопасные продукты.В студии радио КП калининградский журналист и адепт природного питания Андрей Шуляк

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