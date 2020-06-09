Здоровье — это не цель, а средство достижения цели

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:30:45+03:00

Андрей Шуляк: Если вы хотите поесть, выпейте стакан воды 00:00 00:00

03:50 — «Теоретиков питания в тюрьму!»: о том, как найти свою систему питания;

05:15 — во сколько лучше завтракать и чем;

09:10 — чем вредны советы Роскачества по поводу вредных и полезных продуктов;

20:44 — признаки, по которым можно отличить полезную пищу от вредной;

26:30 — о пользе зелени и о том, почему не все овощи одинаково полезны.