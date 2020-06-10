Субсидии, налоговые вычеты, арендные платежи: узнайте, какая мера поддержки вам положена
На какую поддержку могут рассчитывать калининградские предприниматели — объясняет замминистра финансов Калининградской области Анатолий Горкин
Минфин: Сейчас человек может получить 50 тысяч на старте на своё дело
00:14 — список предпринимателей, претендующих на поддержку, расширен;
07:16 — сколько калининградских предпринимателей уже получили субсидии (и объяснение, как это сделать, для тех, кто еще не получил);
14:40 — о списании социальных и налоговых платежей;
27:20 — о снижении арендной платы для арендаторов;
32:12 — как сейчас получить 50 тысяч рублей на старте на своё дело;
39:40 — о федеральных деньгах, выделенных Калининградской области для компенсации снижения доходов.