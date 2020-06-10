2020-06-10T11:04:46+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Субсидии, налоговые вычеты, арендные платежи: узнайте, какая мера поддержки вам положена

Говорит Калининград. Анатолий ГоркинГоворит Калининград. Анатолий Горкин

На какую поддержку могут рассчитывать калининградские предприниматели — объясняет замминистра финансов Калининградской области Анатолий Горкин

Минфин: Сейчас человек может получить 50 тысяч на старте на своё дело

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00:14 — список предпринимателей, претендующих на поддержку, расширен;

07:16 — сколько калининградских предпринимателей уже получили субсидии (и объяснение, как это сделать, для тех, кто еще не получил);

14:40 — о списании социальных и налоговых платежей;

27:20 — о снижении арендной платы для арендаторов;

32:12 — как сейчас получить 50 тысяч рублей на старте на своё дело;

39:40 — о федеральных деньгах, выделенных Калининградской области для компенсации снижения доходов.

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