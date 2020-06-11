2020-06-11T10:31:08+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Летучка: вспышка на «Факеле» и парад в масках

Говорит КалининградГоворит Калининград

Какими словами и делами запомнилась рабочая неделя

Вспышка, «Факел» и коронавирусная репетиция: какими словами запомнилась неделя

00:00
00:00

13:50 — как определить, кто должен убирать мусор на улице;

18:11 — почему лучше говорить «в выходные», а не «на выходные» и выбор слова недели: рубрика «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

28:02 — как отметить День России в Калининграде;

33:30 — обзор событий недели с порталом Клопс: вспышка на «Факеле», пьяные за рулём и чудесная находка в калининградском гараже.

Летучка : итоги рабочей недели.Какими словами и делами запомнилась неделя. Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 99.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Под Нестеровом пьяный пенсионер на «Ауди» врезался в дерево: пострадала пассажирка
В Калининграде началось строительство улицы Суздальской
Калининград вошел в топ-10 самых желанных регионов для празднования Дня России
На балтийской трассе сбили 5-летнего ребенка на «зебре»
17 пистолетов, два автомата: В Калининграде копатель хранил арсенал оружия и боеприпасов
В Калининграде для съемок фильма ищут мам с колясками
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
Полиция завела дело на калининградца, зарезавшего собаку на берегу Куршского залива
В Калининграде за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
Вратарь калининградской «Балтики» продолжит карьеру в Белоруссии
В Полесске рецидивист угнал у пенсионера «Оку» и съехал в канаву
При пожаре на улице Осетинской в Калининграде пострадали два человека
Американцев напугали ракетные комплексы С-400, развернутые в Калининграде
Задержан второй подозреваемый по делу Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции
Когда в Калининграде ждать первых туристов из "большой" России
Прокуратура запретила отключать от газа многоэтажку в Гусеве
В Калининграде разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужими картами
На выходных в регионе меняется расписание пригородных поездов
Краеведческий музей Зеленоградска проведет онлайн-экскурсию
В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор