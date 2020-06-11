Летучка: вспышка на «Факеле» и парад в масках

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:31:08+03:00

Вспышка, «Факел» и коронавирусная репетиция: какими словами запомнилась неделя 00:00 00:00

13:50 — как определить, кто должен убирать мусор на улице;

18:11 — почему лучше говорить «в выходные», а не «на выходные» и выбор слова недели: рубрика «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

28:02 — как отметить День России в Калининграде;

33:30 — обзор событий недели с порталом Клопс: вспышка на «Факеле», пьяные за рулём и чудесная находка в калининградском гараже.