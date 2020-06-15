Много путеводителей по городу для туристов, а для калининградцев?

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:07:25+03:00

Попадин: Кнайпхоф – самое загадочное место в Калининграде 00:00 00:00

13:40 – «Вы не умеете пользоваться городом!»: инструкция по применению Калининграда;

19:38 – что изменилось в Калининграде за последние десять лет (о культуре санкционки, ночных бабочках и ЧМ);

23:42 – как поменяли город новые калининградцы;

33:10 – история о медведях, которые стоят у входа в Кафедральный собор, читает автор;

40:05 – о заседании у Цуканова, где решали, как сделать Калининград туристически привлекательным, и о самом загадочном месте города;

42:50 – кроме могилы Канта, в Калининграде ещё две знаковые могилы: «могила слона» и «могила Карлсона»;

46:07 – история про кривой колодец у Нижнего озера;

49:40 – «Местное время: Полночь» (о планах на следующую книгу).