Много путеводителей по городу для туристов, а для калининградцев?
В Калининграде вышел новый «прогулочник» по городу «Местное время: Полдень». О чём книга и кто стал её героями — рассказывает автор
Попадин: Кнайпхоф – самое загадочное место в Калининграде
13:40 – «Вы не умеете пользоваться городом!»: инструкция по применению Калининграда;
19:38 – что изменилось в Калининграде за последние десять лет (о культуре санкционки, ночных бабочках и ЧМ);
23:42 – как поменяли город новые калининградцы;
33:10 – история о медведях, которые стоят у входа в Кафедральный собор, читает автор;
40:05 – о заседании у Цуканова, где решали, как сделать Калининград туристически привлекательным, и о самом загадочном месте города;
42:50 – кроме могилы Канта, в Калининграде ещё две знаковые могилы: «могила слона» и «могила Карлсона»;
46:07 – история про кривой колодец у Нижнего озера;
49:40 – «Местное время: Полночь» (о планах на следующую книгу).