Почётный житель Калининграда – 2020

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:31:32+03:00

О выборах почётного гражданина Калининграда: Человек должен быть выдающимся 00:00 00:00

03:25 – Андрей Шумилин о процедуре голосования и требованиях к претендентам;

14:45 – почётный гражданин Калининграда Аркадий Фельдман о том, почему он не пользуется положенными ему льготами;

21:38 – о программах на открытом воздухе, которые подготовил Калининградский симфонический оркестр;

27:07 – Елена Волова об отношении к званию «Почётный гражданин» и о том, кто из калининградцев незаслуженно обойдён этим званием.