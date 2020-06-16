Почётный житель Калининграда – 2020
Кто прентендует на звание почётного гражданина города, как пройдут выборы в этом году и почему не все почётные калининградцы пользуются положенными им льготами
О выборах почётного гражданина Калининграда: Человек должен быть выдающимся
03:25 – Андрей Шумилин о процедуре голосования и требованиях к претендентам;
14:45 – почётный гражданин Калининграда Аркадий Фельдман о том, почему он не пользуется положенными ему льготами;
21:38 – о программах на открытом воздухе, которые подготовил Калининградский симфонический оркестр;
27:07 – Елена Волова об отношении к званию «Почётный гражданин» и о том, кто из калининградцев незаслуженно обойдён этим званием.
Почётный житель Калининграда 2020.Кто станет почётным гражданином города: председатель общественной организации Жители блокадного Ленинграда Александра Дубровина, психиатр-нарколог Владимир Аменицкий и актриса Александра Яковлева. Телефон прямого эфира: 92-10-72