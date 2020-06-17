2020-06-17T11:00:42+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Полиция: Жертв мошенников меньше не становится

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как мошенники используют пандемию для обмана калининградцев и способы защиты от интернет- и телефонных аферистов

Полиция: За время самоизоляции количество мошенничеств в Калининграде выросло на 30%

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01:24 – новые способы обмана (80 % всех мошенничеств совершаются с помощью телефона или интернета);

07:58 – почему нельзя отменить транзакцию при переводе денег мошеннику и почему не блокируют телефоны, с которых звонят мошенники;

11:28 – самая большая сумма, переведённая мошеннику в Калининграде;

13:28 – осторожно: фейковые кадровые агентства, выплаты на детей, лже-сайты;

18:22 – правила онлайн-покупок: почему важно смотреть на значок замка в адресной строке и внимательно проверять все буквы в названии сайта.

Как обманывают калининградцев.Коронавирусные мошенники: кого обманывают и как не попасть на их уловки. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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