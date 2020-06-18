Я обещаю себе, что не поставлю машину на место для инвалида
Парковка для инвалидов: кто имеет право парковаться под знаком и что делать, если вы видите, как нарушают правила парковки
Некоторые люди выходят: ой, а я не заметил, что здесь знак для инвалидов. А некоторые чуть ли не в драку бросаются
01:40 – про неотвратимость наказания: как в обычном в калининградском дворе победили нарушителей правил парковки на местах для инвалидов;
19:14 – инструкция от ГИБДД, что делать, если вы видите нарушение правил парковки;
28:00 – рассказ от первого лица: послушайте, чтобы даже не возникало мысли поставить машину на место для инвалида.
Нарушение правил парковки.Кто имеет право парковаться под знаком Парковка для инвалидов и что делать, если вы видите, как нарушают правила парковки. Телефон прямого эфира: 92-10-72