2020-06-18T10:39:57+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Я обещаю себе, что не поставлю машину на место для инвалида

Говорит КалининградГоворит Калининград

Парковка для инвалидов: кто имеет право парковаться под знаком и что делать, если вы видите, как нарушают правила парковки

Некоторые люди выходят: ой, а я не заметил, что здесь знак для инвалидов. А некоторые чуть ли не в драку бросаются

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01:40 – про неотвратимость наказания: как в обычном в калининградском дворе победили нарушителей правил парковки на местах для инвалидов;

19:14 – инструкция от ГИБДД, что делать, если вы видите нарушение правил парковки;

28:00 – рассказ от первого лица: послушайте, чтобы даже не возникало мысли поставить машину на место для инвалида.

Нарушение правил парковки.Кто имеет право парковаться под знаком Парковка для инвалидов и что делать, если вы видите, как нарушают правила парковки. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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