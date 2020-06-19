Пятничная «летучка»: новости и слова недели
Орфографическая катастрофа на улицах города и открытие парков: какими событиями запомнится эта неделя калининградцам
Зоопарк, могила Карлсона и хорваты: какими словами запомнилась неделя
02:45 – инструкция, как в Калининграде посмотреть «шоу двух серпов», и погода в выходные;
12:59 – почему дезинфицировать улицы стали по ночам;
18:26 – орфографическая катастрофа в Калининграде: все пишут «на вынос», хотя правильно «навынос» – подробности и выборы слова недели в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
27:45 – как пройдут репетиции парада в Калининграде;
36:11 – рубрика «Мясокомбинат» и урок Обществознания в прямом эфире: звонок по уличному объявлению, наклеенному в неположенном месте;
43:22 – «На семейную пару пришлось надеть бронежилеты, чтобы их не разорвал весь посёлок»: подробности жуткой истории о семье педофилов в обзоре событий недели с порталом Клопс.
Пятничная летучка : итоги недели.Какими словами и делами запомнилась рабочая неделя. Телефон прямого эфира: 92-10-72