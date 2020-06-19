2020-06-19T11:01:41+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Пятничная «летучка»: новости и слова недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Орфографическая катастрофа на улицах города и открытие парков: какими событиями запомнится эта неделя калининградцам

Зоопарк, могила Карлсона и хорваты: какими словами запомнилась неделя

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02:45 – инструкция, как в Калининграде посмотреть «шоу двух серпов», и погода в выходные;

12:59 – почему дезинфицировать улицы стали по ночам;

18:26 – орфографическая катастрофа в Калининграде: все пишут «на вынос», хотя правильно «навынос» – подробности и выборы слова недели в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

27:45 – как пройдут репетиции парада в Калининграде;

36:11 – рубрика «Мясокомбинат» и урок Обществознания в прямом эфире: звонок по уличному объявлению, наклеенному в неположенном месте;

43:22 – «На семейную пару пришлось надеть бронежилеты, чтобы их не разорвал весь посёлок»: подробности жуткой истории о семье педофилов в обзоре событий недели с порталом Клопс.

Пятничная летучка : итоги недели.Какими словами и делами запомнилась рабочая неделя. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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