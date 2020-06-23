Кони, сап-доски, байдарки, гольф и свежие продукты: выходной за городом
Путешествия по Калининградской области: новые места, сколько стоит и как добраться
О путешествиях по области: Стоит отъехать в сторону – и открываются удивительные вещи
01:20 – о местах, где снимали фильм «Трое в лодке, не считая собаки»;
12:20 – о катании на сап-досках, фермерских продуктах и о том, сколько всё это стоит;
21:40 – о сплаве на байдарках по реке Красной: личный опыт;
25:20 – о том, как погладить ламу и сколько стоят конные прогулки у реки;
32:50 – о том, как на час стать хозяевами замка, поиграть в гольф и поесть пиццу, приготовленную своими руками.
Едем за город!.Выходной посередине недели. Как провести его не в городе и не у моря, рассказывают знатоки сельского туризма