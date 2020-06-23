2020-06-23T11:01:53+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Кони, сап-доски, байдарки, гольф и свежие продукты: выходной за городом

Говорит КалининградГоворит Калининград

Путешествия по Калининградской области: новые места, сколько стоит и как добраться

О путешествиях по области: Стоит отъехать в сторону – и открываются удивительные вещи

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01:20 – о местах, где снимали фильм «Трое в лодке, не считая собаки»;

12:20 – о катании на сап-досках, фермерских продуктах и о том, сколько всё это стоит;

21:40 – о сплаве на байдарках по реке Красной: личный опыт;

25:20 – о том, как погладить ламу и сколько стоят конные прогулки у реки;

32:50 – о том, как на час стать хозяевами замка, поиграть в гольф и поесть пиццу, приготовленную своими руками.

Едем за город!.Выходной посередине недели. Как провести его не в городе и не у моря, рассказывают знатоки сельского туризма

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