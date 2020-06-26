Парад, задержка салюта и «чей туфля»: итоги недели

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:54:42+03:00

Золушка, туфелька и парад: выбираем слово недели 00:00 00:00

02:34 – погода в выходные;

11:10 – как убирают Калининград в жару и почему поливальные машины работают по ночам;

15:30 – как научиться правильно ставить ударение в слове «туфля» и не ошибаться при изменении слова: советы и выборы слова недели в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

31:27 – парад без масок, поезда в большую Россию и путинские выплаты на детей: обзор событий недели с порталом Клопс.