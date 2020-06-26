2020-06-26T10:54:42+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Парад, задержка салюта и «чей туфля»: итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Пятничная «летучка»: чем запомнится неделя калининградцам

Золушка, туфелька и парад: выбираем слово недели

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02:34 – погода в выходные;

11:10 – как убирают Калининград в жару и почему поливальные машины работают по ночам;

15:30 – как научиться правильно ставить ударение в слове «туфля» и не ошибаться при изменении слова: советы и выборы слова недели в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

31:27 – парад без масок, поезда в большую Россию и путинские выплаты на детей: обзор событий недели с порталом Клопс.

Летучка : итоги недели.Обсуждаем главные события недели и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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