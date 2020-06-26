Парад, задержка салюта и «чей туфля»: итоги недели
Пятничная «летучка»: чем запомнится неделя калининградцам
Золушка, туфелька и парад: выбираем слово недели
02:34 – погода в выходные;
11:10 – как убирают Калининград в жару и почему поливальные машины работают по ночам;
15:30 – как научиться правильно ставить ударение в слове «туфля» и не ошибаться при изменении слова: советы и выборы слова недели в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
31:27 – парад без масок, поезда в большую Россию и путинские выплаты на детей: обзор событий недели с порталом Клопс.
Летучка : итоги недели.Обсуждаем главные события недели и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам. Телефон прямого эфира: 92-10-72