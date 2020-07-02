Всё, цена на клубнику в этом году уже снижаться не будет
Где успеть купить за 200 рублей, минусы самосбора и почему местная ягода дороже привозной: разбираемся в калининградских ценах вместе с фермерами
Фермер: Не ведитесь на самосбор, там самые неликвидные ягоды
00:40 – Руслан Мамедов, хозяйство «Прохоровка»;
12:52 – Сергей Чечулин, сельхозпредприятие «Калиновское»;
22:50 – Виктор Ильюхин , хутор «Долина Шарлотты».
Почём ягода?.Разбираемся в калининградских ценах на ягоды и фрукты. Телефон прямого эфира: 92-10-72