2020-07-02T11:02:41+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Всё, цена на клубнику в этом году уже снижаться не будет

Говорит КалининградГоворит Калининград

Где успеть купить за 200 рублей, минусы самосбора и почему местная ягода дороже привозной: разбираемся в калининградских ценах вместе с фермерами

Фермер: Не ведитесь на самосбор, там самые неликвидные ягоды

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00:40 – Руслан Мамедов, хозяйство «Прохоровка»;

12:52 – Сергей Чечулин, сельхозпредприятие «Калиновское»;

22:50 – Виктор Ильюхин , хутор «Долина Шарлотты».

Почём ягода?.Разбираемся в калининградских ценах на ягоды и фрукты. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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