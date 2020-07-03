2020-07-03T10:56:36+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Поправки, бюллетени и «летки битком»: итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Пятничная «летучка»: обсуждаем новости, развеиваем слухи и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Плебисцит, ревитализация, Уля и открывшиеся летки: выбираем слово недели

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04:10 – погода в выходные;

12:04 – «Чистота» в Калининграде: как дезинфицируют улицы;

16:20 – исправляем ошибку в бюллетене для голосования с помощью Лилии, учимся отличать слова «отдышка» и «одышка» и выбираем слово недели – всё в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

31:27 – слухи о вечном дистанте, голодовка в Прибрежном и киберфутболист из Калининграда: обзор событий недели с порталом Клопс.

Летучка : итоги недели.Чем эта неделя запомнится калининградцам: обсуждаем главные новости и выбираем слово недели. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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