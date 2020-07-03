Поправки, бюллетени и «летки битком»: итоги недели
Пятничная «летучка»: обсуждаем новости, развеиваем слухи и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам
Плебисцит, ревитализация, Уля и открывшиеся летки: выбираем слово недели
04:10 – погода в выходные;
12:04 – «Чистота» в Калининграде: как дезинфицируют улицы;
16:20 – исправляем ошибку в бюллетене для голосования с помощью Лилии, учимся отличать слова «отдышка» и «одышка» и выбираем слово недели – всё в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
31:27 – слухи о вечном дистанте, голодовка в Прибрежном и киберфутболист из Калининграда: обзор событий недели с порталом Клопс.
Летучка : итоги недели.Чем эта неделя запомнится калининградцам: обсуждаем главные новости и выбираем слово недели. Телефон прямого эфира: 92-10-72