Поправки, бюллетени и «летки битком»: итоги недели

3 Июль 2020 2020-07-03T10:56:36+03:00

Плебисцит, ревитализация, Уля и открывшиеся летки: выбираем слово недели 00:00 00:00

04:10 – погода в выходные;

12:04 – «Чистота» в Калининграде: как дезинфицируют улицы;

16:20 – исправляем ошибку в бюллетене для голосования с помощью Лилии, учимся отличать слова «отдышка» и «одышка» и выбираем слово недели – всё в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

31:27 – слухи о вечном дистанте, голодовка в Прибрежном и киберфутболист из Калининграда: обзор событий недели с порталом Клопс.