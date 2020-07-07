2020-07-07T10:49:30+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Просто так вороны не нападают

Говорит КалининградГоворит Калининград

Правда ли, что ворон в Калининграде стало больше, и как защитить свой двор от птичьих стай

Орнитолог: Если у вас был конфликт с вороной, лучше не попадайтесь ей на глаза. Она вас запомнила

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01:20 – об интеллекте ворон и о том, почему утром и вечером стаи птиц кружат над домами;

11:29 – мусор в городе не от птиц, а от людей (советы, как уберечь свой двор от стай птиц);

18:17 – о вороне, которая защищает вишню от других птиц.

Осторожно: вороны.Правда ли, что ворон в Калининграде стало больше, и как защитить свой двор от воронья. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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