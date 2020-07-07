Просто так вороны не нападают
Правда ли, что ворон в Калининграде стало больше, и как защитить свой двор от птичьих стай
Орнитолог: Если у вас был конфликт с вороной, лучше не попадайтесь ей на глаза. Она вас запомнила
01:20 – об интеллекте ворон и о том, почему утром и вечером стаи птиц кружат над домами;
11:29 – мусор в городе не от птиц, а от людей (советы, как уберечь свой двор от стай птиц);
18:17 – о вороне, которая защищает вишню от других птиц.
Осторожно: вороны.Правда ли, что ворон в Калининграде стало больше, и как защитить свой двор от воронья. Телефон прямого эфира: 92-10-72