День семьи: Надо жить общими интересами и не тащить одеяло на себя
В чём секрет семейного счастья, выясняем вместе с сотрудницей ЗАГСа, молодожёнами и участником программы «Давай поженимся»
О свадьбе во время самоизоляции: Всё получилось даже интереснее, чем планировалось
01:02 – как сейчас проходит регистрация брака во Дворце бракосочетаний;
07:43 – об именах, которые калининградцы давали детям, родившимся во время самоизоляции;
12:40 – «Мы вдвоём пошли в ЗАГС пешком, нам махали из окон, таксисты сигналили»: о свадьбе и медовом месяце во время самоизоляции;
20:50 – о жизни после участия в программе «Давай поженимся».
В чём секрет семейного счастья?.Узнаем мнение работника ЗАГСа, молодожёнов и участника программы Давай поженимся . Телефон прямого эфира: 92-10-72