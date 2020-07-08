2020-07-08T11:02:22+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

День семьи: Надо жить общими интересами и не тащить одеяло на себя

Говорит КалининградГоворит Калининград

В чём секрет семейного счастья, выясняем вместе с сотрудницей ЗАГСа, молодожёнами и участником программы «Давай поженимся»

О свадьбе во время самоизоляции: Всё получилось даже интереснее, чем планировалось

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01:02 – как сейчас проходит регистрация брака во Дворце бракосочетаний;

07:43 – об именах, которые калининградцы давали детям, родившимся во время самоизоляции;

12:40 – «Мы вдвоём пошли в ЗАГС пешком, нам махали из окон, таксисты сигналили»: о свадьбе и медовом месяце во время самоизоляции;

20:50 – о жизни после участия в программе «Давай поженимся».

В чём секрет семейного счастья?.Узнаем мнение работника ЗАГСа, молодожёнов и участника программы Давай поженимся . Телефон прямого эфира: 92-10-72

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