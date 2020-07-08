День семьи: Надо жить общими интересами и не тащить одеяло на себя

8 Июль 2020 2020-07-08T11:02:22+03:00

О свадьбе во время самоизоляции: Всё получилось даже интереснее, чем планировалось 00:00 00:00

01:02 – как сейчас проходит регистрация брака во Дворце бракосочетаний;

07:43 – об именах, которые калининградцы давали детям, родившимся во время самоизоляции;

12:40 – «Мы вдвоём пошли в ЗАГС пешком, нам махали из окон, таксисты сигналили»: о свадьбе и медовом месяце во время самоизоляции;

20:50 – о жизни после участия в программе «Давай поженимся».