2020-07-09T10:49:50+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Найти пару дней в своей жизни на велопутешествие – это просто!

Говорит КалининградГоворит Калининград

Вместе с бывалыми путешественниками выбираем веломаршруты по Калининградской области: для новчиков, для семей с детьми и для продвинутых велосипедистов

О велопутешествии: От косы до косы очень много достопримечательностей, и опять же море!

00:00
00:00

01:29 – простые веломаршруты для новичков: что нужно взять в путешествие и как передвигаться по автомобильным дорогам;

14:14 – о том, как найти единомышленников и компанию для велопутешествия;

25:44 – поездка на велосипеде всей семьёй – это здорово: прямое включение из велопутешествия на Виштынец;

29:24 – о веломаршрутах, которые позволят проверить свои силы и помогут подготовиться к настоящему велопутешествию.

На велосипеде по области.

Скачать передачу [mp3, 83.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Алиханов: Северный обход Калининграда соединят с Советским проспектом через 3-4 года
Умерла депутат Калининградской областной Думы Тамара Торопова
Как будут работать детские сады в Калининграде с 13 июля
Антон Алиханов назвал средний возраст калининградцев, умирающих от коронавируса
Под Гвардейском перевернулся грузовик
На Московском проспекте в Калининграде водитель "Ауди" избил таксиста
Убирать урожай в Калининградской области будут комбайны без комбайнеров
Героя, спасшего двоих тонущих парней, наградили благодарственным письмом
Клад 1928 года, найденный в Гусеве, передали в музей
В Калининграде за шесть месяцев построили 185 тыс «квадратов» жилья
Полиция разыскала водителя, спровоцировавшего аварию на Приморском кольце
В Калининградской области кинокомпания из Санкт-Петербурга снимет 8-серийный триллер
Мошенники украли у калининградцев более 800 тыс рублей
Новое в ВЭД: Райффайзенбанк проведет в Калининграде бесплатный онлайн-семинар
Открыть бассейны и разрешить свадьбы: В Калининградской области снимается часть антивирусных ограничений
Аэропорт «Храброво» возобновляет круглосуточный режим работы