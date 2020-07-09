Найти пару дней в своей жизни на велопутешествие – это просто!

9 Июль 2020 2020-07-09T10:49:50+03:00

О велопутешествии: От косы до косы очень много достопримечательностей, и опять же море! 00:00 00:00

01:29 – простые веломаршруты для новичков: что нужно взять в путешествие и как передвигаться по автомобильным дорогам;

14:14 – о том, как найти единомышленников и компанию для велопутешествия;

25:44 – поездка на велосипеде всей семьёй – это здорово: прямое включение из велопутешествия на Виштынец;

29:24 – о веломаршрутах, которые позволят проверить свои силы и помогут подготовиться к настоящему велопутешествию.