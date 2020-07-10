Спасающие, спасённые и недружелюбная Снегурочка: итоги недели

10 Июль 2020 2020-07-10T12:59:50+03:00

Кройц-аптека, измена и брендовая форма: выбираем слово недели 00:00 00:00

03:53 – Погода в выходные;

14:18 – Мы не поливаем, а моем дороги: о работе МБУ «Чистота» в дождливую погоду;

19:53 – Что не так с «брендовой формой» водителей Калининград-ГорТранса и выборы слова недели: рубрика «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

32:30 – Недружелюбная Снегурочка и сантехник-матерщинник: звоним по объявлениям;

39:34 – Истории счастливого спасения, пляж в Светлогорске и аудиогид по области: обзор событий недели с порталом Клопс.