2020-07-10T12:59:50+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Спасающие, спасённые и недружелюбная Снегурочка: итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Пятничная летучка: обсуждаем новости, звоним по незаконным объявлениям и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Кройц-аптека, измена и брендовая форма: выбираем слово недели

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03:53 – Погода в выходные;

14:18 – Мы не поливаем, а моем дороги: о работе МБУ «Чистота» в дождливую погоду;

19:53 – Что не так с «брендовой формой» водителей Калининград-ГорТранса и выборы слова недели: рубрика «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

32:30 – Недружелюбная Снегурочка и сантехник-матерщинник: звоним по объявлениям;

39:34 – Истории счастливого спасения, пляж в Светлогорске и аудиогид по области: обзор событий недели с порталом Клопс.

Летучка: итоги недели.Обсуждаем новости и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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