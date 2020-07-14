Двухъярусный мост: решение должно быть за городом и горожанами?

14 Июль 2020 2020-07-14T10:46:36+03:00

Горожане: Ни в каком аварийном состоянии мост не находится. Это ложь! 00:00 00:00

01:00 – председатель правления Калининградского отделения Союза архитекторов России Пётр Черненко с аргументами за демонтаж двухъярусного моста;

21:20 – представительница инициативной группы «Право на город» Анна Алимпиева с аргументами за сохранение двухъярусного моста;

35:10 – член Общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург о том, за кем должно быть последнее слово в решении судьбы двухъярусного моста.