Двухъярусный мост: решение должно быть за городом и горожанами?
Двухъярусный мост снова оказался под угрозой демонтажа. Слушайте аргументы «за» и «против» – и выбирайте, на чьей стороне вы
Горожане: Ни в каком аварийном состоянии мост не находится. Это ложь!
01:00 – председатель правления Калининградского отделения Союза архитекторов России Пётр Черненко с аргументами за демонтаж двухъярусного моста;
21:20 – представительница инициативной группы «Право на город» Анна Алимпиева с аргументами за сохранение двухъярусного моста;
35:10 – член Общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург о том, за кем должно быть последнее слово в решении судьбы двухъярусного моста.
Двухъярусный мост: за и против.Двухъярусный мост снова оказался под угрозой сноса. По словам вице-премьера Александра Рольбинова, объект находится в аварийном состоянии и мешает городу развиваться.