2020-07-14T10:46:36+03:00
Говорит Калининград
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Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Двухъярусный мост: решение должно быть за городом и горожанами?

Говорит КалининградГоворит Калининград

Двухъярусный мост снова оказался под угрозой демонтажа. Слушайте аргументы «за» и «против» – и выбирайте, на чьей стороне вы

Горожане: Ни в каком аварийном состоянии мост не находится. Это ложь!

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01:00 – председатель правления Калининградского отделения Союза архитекторов России Пётр Черненко с аргументами за демонтаж двухъярусного моста;

21:20 – представительница инициативной группы «Право на город» Анна Алимпиева с аргументами за сохранение двухъярусного моста;

35:10 – член Общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург о том, за кем должно быть последнее слово в решении судьбы двухъярусного моста.

Двухъярусный мост: за и против.Двухъярусный мост снова оказался под угрозой сноса. По словам вице-премьера Александра Рольбинова, объект находится в аварийном состоянии и мешает городу развиваться.

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