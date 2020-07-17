2020-07-17T11:46:15+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная летучка: все поехали на море или к морю

Говорит КалининградГоворит Калининград

Обсуждаем новости, критикуем «Андреевский флаг» и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Андреевский флаг, комета и бурпи/бёрпи: выбираем слово недели

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12:00 – о бдительном калининградце Руслане, который защитил город от вандалов;

17:17 – чем отличаются выражения «поехать к морю» и «поехать на море», как дают имена кометам и где поставить ударение в слове «придомовая»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

27:10 – как стать участником нового проекта Комсомолки о первых переселенцах;

32:25 – морские офицеры о фильме «Андреевский флаг», наш человек в Болливуде и какие места в России калининградцы выбирают для отдыха: обзор событий недели с порталом Клопс.

Летучка: итоги недели.Обсуждаем новости и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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