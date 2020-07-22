Тренируйтесь с нами! Бесплатно

22 Июль 2020 2020-07-22T13:09:47+03:00

Если ты начал заниматься спортом, тебя уже можно за это уважать 00:00 00:00

01:40 – начальник отдела физической культуры и спорта городской администрации Антон Панкратов о проекте «Тренируйся с нами» (лёгкая атлетика, единоборства, зумба, йога и др.);

13:20 – президент Калининградской областной федерации тенниса Артём Суханов о бесплатных тренировках по теннису;

25:25 – руководитель воркаут-движения в Калининградской области Алексей Сандровский о воркауте, который доступен всем.