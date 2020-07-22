Тренируйтесь с нами! Бесплатно
Где в Калининграде можно позаниматься спортом с тренером и ничего за это не платить
Если ты начал заниматься спортом, тебя уже можно за это уважать
01:40 – начальник отдела физической культуры и спорта городской администрации Антон Панкратов о проекте «Тренируйся с нами» (лёгкая атлетика, единоборства, зумба, йога и др.);
13:20 – президент Калининградской областной федерации тенниса Артём Суханов о бесплатных тренировках по теннису;
25:25 – руководитель воркаут-движения в Калининградской области Алексей Сандровский о воркауте, который доступен всем.
Бесплатные тренировки.Где в Калининграде можно позаниматься спортом с тренером и ничего за это не платить. Телефон прямого эфира: 92-10-72