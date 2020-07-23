2020-07-23T10:56:46+03:00
Говорит Калининград
Антон ХОМЕНКОВасилий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

С Днём ВМФ!

Говорит КалининградГоворит Калининград

Воспоминания о службе на флоте, а также советы, как в Калининграде отметить День ВМФ: куда сходить и что посмотреть

Когда ты первый раз выходишь в море на большом военном корабле – это самое яркое воспоминание о службе

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01:20 – «Не помню, как я попал на флот»: как проходит обряд посвящения в моряки, почему военный корабль моют очень часто и что спасет от морской болезни;

09:05 – об исторической связи Балткосы и ВМФ;

15:08 – хорошие фильмы о моряках;

С Днём ВМФ!.Как в Калининграде отметить День ВМФ: куда сходить и что посмотреть

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