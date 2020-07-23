С Днём ВМФ!

23 Июль 2020 2020-07-23T10:56:46+03:00

Когда ты первый раз выходишь в море на большом военном корабле – это самое яркое воспоминание о службе 00:00 00:00

01:20 – «Не помню, как я попал на флот»: как проходит обряд посвящения в моряки, почему военный корабль моют очень часто и что спасет от морской болезни;

09:05 – об исторической связи Балткосы и ВМФ;

15:08 – хорошие фильмы о моряках;