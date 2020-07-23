С Днём ВМФ!
Воспоминания о службе на флоте, а также советы, как в Калининграде отметить День ВМФ: куда сходить и что посмотреть
Когда ты первый раз выходишь в море на большом военном корабле – это самое яркое воспоминание о службе
01:20 – «Не помню, как я попал на флот»: как проходит обряд посвящения в моряки, почему военный корабль моют очень часто и что спасет от морской болезни;
09:05 – об исторической связи Балткосы и ВМФ;
15:08 – хорошие фильмы о моряках;
С Днём ВМФ!.Как в Калининграде отметить День ВМФ: куда сходить и что посмотреть