Пятничная летучка: в Калининграде придумали новый праздник

24 Июль 2020 2020-07-24T12:57:13+03:00

Хомлин-художник, поющий фонтан и День янтаря: выбираем слово недели 00:00 00:00

12:40 – остановка «Коммунальная»: кто должен убирать мусор за машинами, выезжающими со строительных площадок на улицы города;

18:15 – что общего у слов «трУсы» и «трусЫ», причём тут «землетрясение» и как правильно поставить ударение в слове «брюшко»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

27:25 – сегодня в Калининграде открывается кинофестиваль «Балтийские дебюты»;

34:05 – «какой-то дурик» из Светлогорска, а также сонный догситтер и парикмахер-универсал, бросающие трубку: звоним по объявлениям, которые висят в неположенных местах;

43:30 – что случилось с животными в зоопарке, как подростку заработать летом и интервью с «адвокатом дьявола»: обзор событий недели с порталом Клопс.