Пятничная летучка: в Калининграде придумали новый праздник
Обсуждаем новости, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам
Хомлин-художник, поющий фонтан и День янтаря: выбираем слово недели
12:40 – остановка «Коммунальная»: кто должен убирать мусор за машинами, выезжающими со строительных площадок на улицы города;
18:15 – что общего у слов «трУсы» и «трусЫ», причём тут «землетрясение» и как правильно поставить ударение в слове «брюшко»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
27:25 – сегодня в Калининграде открывается кинофестиваль «Балтийские дебюты»;
34:05 – «какой-то дурик» из Светлогорска, а также сонный догситтер и парикмахер-универсал, бросающие трубку: звоним по объявлениям, которые висят в неположенных местах;
43:30 – что случилось с животными в зоопарке, как подростку заработать летом и интервью с «адвокатом дьявола»: обзор событий недели с порталом Клопс.
Летучка: итоги недели.Обсуждаем новости, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам. Телефон прямого эфира: 92-10-72