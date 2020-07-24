2020-07-24T12:57:13+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная летучка: в Калининграде придумали новый праздник

Говорит КалининградГоворит Калининград

Обсуждаем новости, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам

Хомлин-художник, поющий фонтан и День янтаря: выбираем слово недели

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12:40 – остановка «Коммунальная»: кто должен убирать мусор за машинами, выезжающими со строительных площадок на улицы города;

18:15 – что общего у слов «трУсы» и «трусЫ», причём тут «землетрясение» и как правильно поставить ударение в слове «брюшко»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

27:25 – сегодня в Калининграде открывается кинофестиваль «Балтийские дебюты»;

34:05 – «какой-то дурик» из Светлогорска, а также сонный догситтер и парикмахер-универсал, бросающие трубку: звоним по объявлениям, которые висят в неположенных местах;

43:30 – что случилось с животными в зоопарке, как подростку заработать летом и интервью с «адвокатом дьявола»: обзор событий недели с порталом Клопс.

Летучка: итоги недели.Обсуждаем новости, звоним по объявлению и выбираем слово, которым неделя запомнится калининградцам. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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