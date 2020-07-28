Самокат – это удобно, легко и быстро

28 Июль 2020 2020-07-28T10:38:57+03:00

Когда пять лет назад мы начали заниматься самокатами, перед нами крутили пальцем у виска 00:00 00:00

01:27 – как выбрать самокат под себя, сколько стоит взрослый самокат, а также плюсы и минусы механических самокатов;

12:48 – всё, что вы хотели узнать о современных электросамокатах;

22:44 – самокат напрокат: как не покупать электросамокат, но стать его активным пользователем.