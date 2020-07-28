Самокат – это удобно, легко и быстро
Насколько Калининград подходит для передвижения на самокате и что лучше: электрический или механический самокат
Когда пять лет назад мы начали заниматься самокатами, перед нами крутили пальцем у виска
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