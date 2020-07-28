2020-07-28T10:38:57+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Самокат – это удобно, легко и быстро

Говорит КалининградГоворит Калининград

Насколько Калининград подходит для передвижения на самокате и что лучше: электрический или механический самокат

Когда пять лет назад мы начали заниматься самокатами, перед нами крутили пальцем у виска

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01:27 – как выбрать самокат под себя, сколько стоит взрослый самокат, а также плюсы и минусы механических самокатов;

12:48 – всё, что вы хотели узнать о современных электросамокатах;

22:44 – самокат напрокат: как не покупать электросамокат, но стать его активным пользователем.

Утро на самокате.Как выбрать самокат и насколько Калининград подходит для такого вида транспорта. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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