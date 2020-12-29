Скандальная история с проектом железнодорожной ветки, которую хотят протянуть возле поселка Холмогоровка, продолжает раскручиваться по новой. Первоначальная задумка, напомним, очень не понравилась местным жителям. В ноябре администрация Зеленоградского городского округа опубликовала карту, в соответствии с которой железная дорога должна была пройти через парковую зону и по застроенным жилыми домами участкам. Общественные слушания по этой теме чуть не закончились трагедией – один из жителей поселка направил свой автомобиль в толпу и покалечил несколько человек.В понедельник, 28 декабря власти Зеленоградского района разместили у себя на сайте новую карту, на которой видно, что железнодорожная ветка и параллельная ей автомобильная магистраль все-таки пойдет в обход поселка Холмогоровка, ближе к поселку Петрово. Как сообщает пресс-служба администрации, трасса прохождения «Обхода Калининградского узла», согласована с РЖД.Жители Холмогоровки новость о переносе дороги восприняли как новогодний подарок.- Это неожиданно. Хорошо, что нас услышали. Хотя властям было бы лучше раньше подумать, конечно, - заявил житель поселка Андрей.Правда, новая схема снова удовлетворила не всех. В частности, жительница поселка Раиса Куликова заметила, что железнодорожные пути теперь идут по последней улице поселка Петрово, а параллельная этой ветке автомобильная дорога проложена на карте по участкам жителей.Начальник отдела территориального планирования регионального агентства по архитектуре Алена Пабула, с которой связалась Куликова, возразила жительнице и прислала ей... еще одну карту. И этот вариант заметно отличается от карты, опубликованной на сайте зеленоградской администрации.- Во всех СМИ я видела другую схему, которая затрагивала поселок Петрово, - уверяет Куликова. – Власти что-то юлят, и как дороги пойдут по факту, я не знаю.Отметим, что на ноябрьских общественных слушаниях представители администрации и агентства по архитектуре показывали карту, которая также отличалась от ранее опубликованной на сайте муниципалитета.