Городские огниКак и все христиане, жители Восточной Пруссии главным зимним праздником считали вовсе не Новый год, а Рождество, готовиться к которому начинали аж за четыре недели. Отсюда понятие «адвент», подразумевавшее оставшиеся до Weihnachten воскресные дни. На адвенткранц - рождественский венок из еловых лап - ставили четыре свечки, каждое воскресенье зажигая очередную.Даже праздничную елку тогда правильней было называть не новогодней, а рождественской. Главной в Кенигсберге считалась та, которую устанавливали перед замком на Мюнценплатц (сейчас это часть Центральной площади у Дома Советов). Хотя самой высокой традиционно была елка на Альтштадском рынке (сегодня - отрезок Моспроспекта между Центральной площадью и Преголей), которая достигала высоты третьего этажа. После ввода в обиход электричества на елках и вдоль улиц стали развешивать гирлянды из разноцветных лампочек. Иногда таким вот образом иллюминировался весь Форштадт - теперешний Ленинский проспект на протяжении от эстакадного моста до улицы Багратиона.Вспоминая о родинеО том, что значило Рождество для пруссаков, удивительным образом умудрявшихся соединять в себе воинственность и сентиментальность, можно попробовать представить по рассказу Ингетруд Липпманн, бывшей жительницы Кёнигсберга. Вот как она описывает последнее Рождество в родном городе, которое семья восьмилетней девочки отмечала в 1944 году.«Как обычно, за несколько недель до праздника мама сэкономила из приобретенных по нашим продовольственным талонам продуктов некоторые ингредиенты для выпечки печенья. Мама, мой брат и я испекли пакетики, наполненные вареньем из четырех фруктов. Они предназначались для красочной тарелки на Рождество. Аромат тянулся через весь дом, а еще горячие крошки были такими вкусными, что ожидание праздника казалось еще более долгим. Вечером отец пришел со службы, и после морозного воздуха рот его от восхитительного запаха наполнился слюной. Папа глубоко втянул носом воздух и произнес:- Восхитительно! Новогодние пекари постарались от души!Наступил Святой день, и после полудня, как обычно, пришли мои бабушка и сестра мамы. Доехать до нас на трамвае было уже очень сложно, ведь много чего в центре города пострадало от бомбежек, в том числе и трамвайные рельсы. После обеда мы всегда все вместе ходили на богослужение в Оттокар-кирхе (находилась на современной улице Тельмана, ныне не существует – Ред.). Недалекий путь по глубокому снегу проходил через дорогу и церковную площадь. Колокола звонили так же красиво, как и всегда. Священник молился вместе с нами о мире. Многие утирали слезы.После службы мы с братом нетерпеливо ждали подарков. Моя кукла, как и каждый год, получила новое платье, а для брата под елкой стояла самодельная деревянная машинка. И, наконец, печенье! Но в этом году все было несколько иначе. Я заметила, что наша семья до вручения подарков не спела ни одной песни. Тем не менее, мы наслаждались светом и ароматом горящих свечей на елке и на праздничном столе. Папа иногда опускал маленькую еловую веточку в пламя свечи. Так всегда пахло только Рождество. Многое было как раньше, но кое-что, все же, было как-то по-другому. Обычно мы говорили о предстоящем катании на санях и о новогоднем представлении, а этом году - только о неизбежном вскоре бегстве».Коньки, санки и лыжиВ отличие от семейного праздника Рождества, Новый год было принято встречать в дружеской компании. Власти всячески стремились создать горожанам веселое настроение. С 1650-го по улицам маршировали сведенные в один строй музыканты Кенигсбергского замка и городского оркестра, исполнявшие хоралы, самым популярным из которых был «С высот небес». Играли при любой погоде, невзирая на снег или дождь.А вообще пруссаки старались проводить новогодние праздники как можно активнее. Например, с удовольствием катались на коньках под вальсы военного оркестра или скатывались на санках с горки. Те, кто мог себе это позволить, отправлялись в район современных поселков Переславское и Кумачево, живописнейшее место Земландского полуострова, где находится его самая высокая точка – гора Гальтгарбен, 110,4 метра над уровнем моря. Зимой там функционировал горнолыжный курорт выходного дня, пользовавшийся огромной популярностью.БОНУС!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНостальгия: 7 фото о том, как калининградцы отмечали Новый год во времена СССРМы решили напомнить своим читателям о том, как отмечали новогодний праздник калининградцы во времена СССР. Нам помогли Лариса Новикова, поделившаяся экземплярами из своей обширной коллекции, Любовь Жохова, предоставившая фото из личного архива и неизвестная землячка, чью фотографию удалось найти на чердаке одного из старых домов в Калининграде. (подробности)