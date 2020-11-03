Профессор Дегтярев - о «деле врачей»: Формула, которой пользовался судмедэксперт, «достойна» Нобелевской премии

Трагедия произошла в роддоме №4 6 ноября 2018 года. Фото: Александр Подгорчук

Председатель Этического комитета Российского общества неонатологов, доктор медицинских наук, врач с 32-летнем стажем работы по специальности «Неонатология» Дмитрий Дегтярев, назвал дело калининградских врачей «угрозой развитию перинатологии в России». Напомним, бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного ребенка.

Профессора Дегтярева не допустили в процесс в качестве эксперта. Он как неонатолог, до своего появления в Калининградском областном суде не комментировал в СМИ громкое дело и готов был выступить со своим видением правомерности представленных обвинением доказательств. Но судья заявление адвокатов о привлечении Дегтярева в качестве эксперта не удовлетворил.

Изучив материалы дела, Дегтярев считает несостоятельными выводы судмедэкспертов о превышении нормы уровня магния в организме погибшего малыша.

- Эти расчеты основаны на неправильной интерпретации концентрации магния в тканях внутренних органов (печени, почек и желудка, ткани которых были отправлены на экспертизу. – Ред.) глубоко недоношенного ребенка, - говорит профессор.

Дегтярев обращает внимание на то, что ни образцы крови, ни моча на содержание магния и других химических элементов экспертами исследованы не были.

- На судебном заседании специалисты, проводившие экспертизу, еще раз подтвердили, что их выводы базируются на математической формуле, по которой на основании содержания элемента в органе можно посчитать его концентрацию в крови, - комментирует Дегтярев. - Такой перерасчет невозможен, так как между концентрацией магния в тканях и в сыворотке крови нет прямой корреляции, а сам микроэлемент распределен в организме неравномерно. Так, в сыворотке крови содержится всего 0,3% от всего магния в организме, а в мягких тканях – около 40%. Концентрация магния в тканях в норме примерно в 7 раз выше, чем в сыворотке крови. Если по этому принципу попытаться рассчитать концентрацию магния в сыворотке крови «стандартного» взрослого человека, модель которого использовали в качестве эталона при судебно-химической экспертизе, то получится, что нормальная концентрация магния в сыворотке крови здорового 70-килограммового взрослого должна составлять 7,22 ммоль/л. Сравните это с реальной физиологической концентрацией, равной около 1 ммоль/л! Этот парадоксальный расчет, если бы его правильность удалось доказать, мог бы быть удостоен Нобелевской премии в области химии!

Ознакомившись с материалами уголовного дела, Дмитрий Дегтярев пришел к выводу, что «именно судмедэкспертиза, подписанная главным неонатологом Минздрава России Д. О. Ивановым, и свидетельские показания заведующей отделением новорожденных (Татьяны Косаревой. – Ред.), и являются единственным основанием для обвинения Элины Сушкевич».

- Произвол по отношению к детскому врачу анестезиологу-реаниматологу Сушкевич необходимо остановить пока еще не поздно! - призывает коллег профессор Дегтярев.