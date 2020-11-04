В Калининграде открылся XVII Фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

Спектаклем-открытием стал «Однорукий из Спокана» пьесе Мартина Макдоноха. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

3 ноября в Калининградском областном драматическом театре прошло открытие XVII Фестиваля искусств «Балтийские сезоны».

По словам представителя «Росконцерта» - организатора фестиваля Александра Лурье, пандемия никоим образом не сказалась на объеме заявленной программы.

- Программу мы утверждали весной, с того момента ничего в ней не изменилось. Как видите, мы не сдаемся, а главное - публика готова, - рассказал «Комсомолке» Александр Лурье. – К большому сожалению, у нас есть потери. Не стало художественного руководителя Калининградского драмтеатра Михаила Андреева. Еще весной этого года он участвовал в обсуждении фестиваля, он вообще стоял у истоков создания этого проекта. Говорю об этом, и ком в горле… Мы решили фестиваль этого года посвятить памяти Михаила Андреева.

Лурье подтвердил, что финансирование фестиваля, как и в прошлом году, осуществляется, в том числе, при поддержке Фестивальной дирекции Калининградской области.

- Все в полном объеме выплачено, - подчеркнул Лурье. – Это 7,5 миллиона рублей.

И еще одна хорошая новость. В программу нынешних «Балтийских сезонов» вернулась глава «Будущее театра. Плоды просвещения».

- В прошлом году журналисты заострили внимание на том, что нет студенческих театров. И мы сдержали слово, в этом году свои работы представят: театральное училище (институт) имени Щепкина и Российский институт театрального искусства (ГИТИС), - подчеркнул Лурье и традиционно пожелал всем калининградцам «счастья от общения».

«Восхищаюсь зрителями»

Анна Волк, директор Центра драматургии и режиссуры Москвы, представляя спектакль-открытие «Однорукий из Спокана» (16+) по пьесе Мартина Макдоноха, назвала чудом сам факт старта фестиваля.

- Благодарны городу и фестивалю за то, что все состоялось, - сказала «Комсомолке» Анна. - Потому что при той ситуации разобщенности, в которой мы все оказались, участие актеров в гастролях, выход к зрителю – это просто чудо и счастье. И я восхищаюсь зрителями, которые готовы в нынешней ситуации покупать билеты, приходить в театр, смотреть спектакли. Участие в «Балтийских сезонах» для нас – вопрос принципиальной важности. За период самоизоляции мы подтянули знания языков, посмотрели прекрасные сериалы, но очень хочется вернуться к привычному – к живому театру.

К Человеку, но жестко

Андрей Заводюк, заслуженный артист России, исполнитель главной роли (Кармайкл) в постановке Владимира Панкова «Однорукий из Спокана», отметил, что его участие в фестивале в Калининграде, к счастью, - не единственные гастроли в этом году.

- Со своим родным театром имени Пушкина в сентябре я был в Благовещенске, затем были гастроли в Санкт-Петербурге, сегодня – Калининград, - сказал Андрей Заводюк. – Я очень хочу, чтобы темп в театрах сохранялся, чтобы реализовалось все задуманное. Я благодарен фестивалю «Балтийские сезоны» и Калининграду за то, что на протяжении стольких лет создаете этот важный и нужный театральный проект. Участвовать в нем – большая честь и радость! С Владимиров Панковым я сотрудничаю с первых дней создания его «Саундрамы», работа в спектакле «Однорукий из Спокана» - это очередной и очень важный опыт для меня. Мы имеем дело с пьесой Мартина Макдонаха. Это очень жесткая, бескомпромиссная, но в то же время очень гуманная драматургия с поиском Человека и Смыслов.

Панда и неугомонный хор

Открыл фестиваль заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей Силанов. Это было его первое появление на публике в новом качестве. Он отметил, что благодаря фестивалю «Балтийские сезоны» жители Калининградской области «вот уже 17 лет имеют возможность видеть лучшие образцы театрального искусства».

А потом началось самое главное в этот вечер – спектакль «Однорукий из Спокана». С огромной Пандой, которая читает текст от автора и помогает другим персонажам достигать целей. С великолепным хором горничных, которые, если их не остановить, петь могут сутки напролет. С талантливым оркестром (музыканты в зеленых костюмах похожи на кузнечиков). И с таким долгим погружением в боль и страх… Чтобы на финальных сценах наконец-то выдохнуть. Нет, все-таки жив Человек!

Добавим, Калининградский областной драматический театр выполняет все предписания Роспотребнадзора: 50-процентная загрузка зала, зрители – в масках, соблюдается социальная дистанция. При входе в театр зрителям обязательно обрабатывают руки дезсредствами.

Вся команда, прибывшая из Москвы открывать фестиваль, за два дня перед отправкой, сдала тесты на COVID-19. В Калининград прибыли обладатели только отрицательного результата.

Вот такое оно – чистое искусство!

КОНКРЕТНО

Что еще увидим на фестивале «Балтийские сезоны»

ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА»

10 ноября

«Ночь Гельвера» по пьесе Ингмара Вилквиста

Режиссер - лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман

Постановка: Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Где: Калининградский областной музыкальный театр

16+

17, 18 ноября

«Нэнси»,

Режиссеры - лауреат премии «Золотая маска» Иван Вырыпаев и Никита Владимиров

Постановка: Московский театр «Современник»

Где смотреть: Калининградский областной драматический театр

16+

8 декабря

«Дом» по пьесе лауреата премии «Золотая маска» Евгения Гришковца и Анны Матисон

Режиссер - заслуженный артист России Сергей Пускепалис

Постановка: Московский художественный театр им. А.П. Чехова

Где смотреть: Калининградский областной драматический театр

18+

ПРОГРАММА «БУДУЩЕЕ ТЕАТРА. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

25 ноября

«Русский крест» по прозе Федора Абрамова

Режиссер-постановщик - заслуженная артистка Удмуртии Татьяна Пышнова

Постановка: Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России

Где смотреть: Калининградский областной музыкальный театр

16+

27 ноября

«Дом на границе в открытом море» по пьесам Славомира Мрожека «Дом на границе» и «В открытом море»

Режиссер-постановщик - народный артист России Валерий Гаркалин

Постановка: Российский институт театрального искусства (ГИТИС)

Где смотреть: Калининградский областной музыкальный театр

18+