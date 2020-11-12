В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от своего отчима - мигранта из Средней Азии

Беременность обнаружили при обследовании в больнице Фото: Александр Подгорчук

Следственное управление СКР расследует уголовное дело по обвинению 32-летнего иностранца в изнасиловании несовершеннолетней.

Все произошло этим летом в Калининграде. Вообще-то, у гостя из не столь уж далекого зарубежья уже имелась здесь вполне взрослая сожительница. Однако гастарбайтеру приглянулась ее 11-летняя дочь, с которой он и совершил половой акт, как сказано в документах следствия, «используя физическое превосходство и воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, которая в силу малолетнего возраста не могла в полной мере понимать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий».

Тайное стало явным после того как в октябре при обследовании девочки в одном из лечебных учреждений области была выявлена беременность. Медики незамедлительно сообщили об этом правоохранителям, которым не пришлось долго устанавливать подозреваемого. Задержали его сотрудники уголовного розыска УМВД при силовой поддержке бойцов СОБР. Поначалу гастарбайтер все отрицал, но потом заговорил.

- В настоящее время от него поступило несколько явок с повинной еще о ряде совершенных преступлений против половой неприкосновенности падчерицы, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР (по взаимодействию со СМИ) Наталья Гацко. – Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Следствием организован комплекс реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет Управление угрозыска областного УМВД России. Ход следствия контролируется лично руководителем УСКР Дмитрием Бочаровым. Насильнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Громкие дела последних лет

В марте 2919 года городской суд Советска вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. С 2008 по 2012 годы мужчина, находясь за границей, в городе Вильнюс, трижды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы (девочка родилась в апреле 2000 года), когда мать ребенка отсутствовала дома. В итоге советчанина приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В другом случае педофил из Калининграда с декабря 2018-го по февраль 2019 года шесть раз надругался над 9-летней падчерицей. Боясь, что ее будут ругать, девочка ничего не рассказывала матери о происходящем. В феврале мама ребенка случайно обнаружила в телефоне сожителя видеозапись одного из эпизодов и обратилась в полицию.

В марте этого года 56-летний калининградец надругался над 3-летней внучкой своей сожительницы. И хотя, как уточнили в региональном Управлении СКР, физического вреда девочке причинено не было, действия мужчины квалифицированы как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста потерпевшая не могла понимать фактический характер и общественную опасность происходящего.