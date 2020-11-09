Дело экс-директора калининградского лицея № 49 Людмилы Осиповой суд вернул в прокуратуру

Людмила Осипова и адвокат Дмитрий Новиков на заседании суда. Фото: Александр КАТЕРУША

В понедельник, 9 ноября, Центральный районный суд Калининграда огласил решение о возвращении уголовного дела бывшего директора лицея № 49 Калининграда Людмилы Осиповой в Калининградскую областную прокуратуру. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат Людмилы Осиповой Дмитрий Новиков.

- Суд огласил решение, - рассказал адвокат. – Постановление, в котором будут указаны основания для возвращения дела в прокуратуру мы получим позднее, пока сложно сказать, на какие недочеты обратил внимание суд.

Новиков оставил без комментариев вопрос: «Означает ли это, что уголовное дело в отношении Людмилы Осиповой будет прекращено по причине отсутствия состава преступления?».

Обвинение Людмиле Осиповой предъявили в январе 2018 года. Оно строилось на четырех статьях уголовного кодекса:

- ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств);

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, директор принимала взносы за охрану школы от родителей, установив определенную периодичность и фиксированную сумму;

- ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями);

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Эти обвинения относятся к другому эпизоду – якобы лицей сдавал в аренду футбольное поле, при этом само поле собственностью лицея не являлось.

В общей сложности, по версии следствия, Осипова похитила порядка 7 миллионов рублей.

В своих первых комментариях после возбуждения уголовного дела Людмила Осипова твердо заявляла:

- Я - не воровка, мне бояться нечего!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Директор калининградского лицея №49: Я не воровка, и мне бояться нечего

В среду, 10 января, стало известно, что в отношении директора калининградского лицея №49 возбуждено уголовное дело. Заслуженного учителя РФ Людмилу Осипову подозревают в растрате пожертвований. «Комсомолка» связалась с директором и попросила прокомментировать ситуацию.

- Да, мне уже сообщили, что против меня возбуждено уголовное дело, - сказала Людмила Осипова. – Меня обвиняют в том, что я злоупотребила должностными полномочиями и неправомерно растратила деньги, собранные в виде добровольных пожертвований. Речь идет о попечительских деньгах, которые собраны на оплату охранных услуг, о сумме около миллиона рублей. Но я – не воровка, и мне бояться нечего! Есть все документы, подтверждающие это. Надеюсь, что следствие разберется, даст объективную оценку ситуации, и с меня снимут все обвинения (подробности).