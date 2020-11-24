Коронавирус в Калининграде, последние новости на 24 ноября 2020 года

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Вчера число заразившихся за все время пандемии в Калининградской области достигло очередной круглой цифры. Теперь у нас официально зарегистрированы 10 150 случаев.

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По состоянию на 00 часов 24 ноября обследованы 355 829 человек, 6792 человека выздоровели, умерли 109, остаются под медицинским наблюдением 2353 человека. Как сообщили в региональном оперативном штабе, вчера были заняты 1027 ковидных коек из развернутых 1746.

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