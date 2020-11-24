Первый спектакль «Современника» в Калининграде: Кто не рискнул, тот не увидел Нэнси

Джонатан (Илья Лыков) и Нэнси (Полина Пахомова) и нашли друг друга. Фото: Станислав ЛОМАКИН

«Балтийские сезоны» перестали бы быть самими собой, если бы мы не увидели риска. И в самом факте наличия фестивальных спектаклей в афишах калининградских театров в разгар пандемии, и в том, что «Сезоны» впервые представили калининградцам театр «Современник».

Надо сказать, что для многих зрителей это первое знакомство получилось «вдвойне». Поскольку зритель увидел и «Современник», и молодой состав театра (в спектакле «Нэнси» играют актеры, которые не так давно окончили театральные вузы).

Продолжая тему риска, нельзя не отметить, что один из авторов спектакля «Нэнси» - режиссер и драматург Иван Вырыпаев. А там, где Вырыпаев, там место провокации. Калининградцы должны помнить спектакль Большого драматического театра имени Товстоногова «Пьяные» по пьесе Вырыпаева. С этой постановкой БДТ побывал в Калининграде с гастролями в 2017 году.

- Спектакль «Нэнси» (16+) - это история о том, что происходит сегодня в мире шоу-бизнеса. Нэнси – молодая девушка, которая хочет стать кинозвездой, - говорится в аннотации к постановке. - На пути к своей мечте она столкнулась с жесткой действительностью. Но, к счастью для героини, она оказалась не пустышкой, а сильной личностью, способной на поступки, потрясающие даже тех, кого удивить чем-то очень трудно…

В «Нэнси» актеры работают с классическими микрофонами. И их монологи воспринимаются как отдельные сценические номера, которые связаны единой сюжетной линией. Актеры довольно редко говорят естественно - большую часть спектакля они намеренно деформируют голоса. Так, главная героиня – девушка Нэнси в поисках себя и любви часто переходит на манеру диснеевской принцессы. А ее избранник – человек-чудовище, судьбой напоминающий продюсера Хари Вайнтшейна, добавляет в голос хрипотцы Джигурды.

«Нэнси» называют стендап-театром. Но есть в этой театральной истории и мюзикл (актеры много танцуют с элементами акробатики), и сказки (в спектакле - волшебный финал: Нэнси нашла прекрасного Джонатана в Чудовище. Еще одна героиня мечтала, чтобы ее забрали с собой инопланетяне, и все именно так и случилось).

В спектакле искажаются не только голоса. Довольно часто герои обсуждают и главные ценности человеческого бытия – веру в Бога, любовь, поиски своего предназначения. Точнее – то, как все эти смыслы в современном мире приобретают другое звучание, меняются до неузнаваемости, перестают быть смыслами.

Спектакль «Нэнси» - словно кривое зеркало. Смотришь на свое отражение и смешно до колик. А смех, говорят, лечит.

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Коронавирус все же внес изменения в афишу

В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией и принятыми мерами по ограничению деятельности вузов пришлось отменить показ спектаклей «Русский крест» (16+) студентов Высшего театрального училища имени Щепкина и «Дом на границе в открытом море» (18+) студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС). Их собирались показать на сцене Калининградского областного музыкального театра в рамках программы «Будущее театра. Плоды просвещения» фестиваля «Балтийские сезоны».