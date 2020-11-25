«Извините, не посмотрел»: в Калининграде хирург по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку

По словам мамы девочки, операция длилась подозрительно долго. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С утра Калининград бурно обсуждает вопиющий случай, о котором рассказала калининградка под псевдонимом Kate. Пост от ее имени опубликован в паблике «Янтарный ДЛБ», а некоторые другие детали можно найти на странице девушки в Инстаграме.

- Мы поступили в пятницу на плановую госпитализацию для извлечения спиц из руки (после зажившего перелома - Ред.). В итоге все отложили до понедельника, - пишет мама девочки. - В понедельник готовились к операции, полдня не кормила ребенка. Приходит врач и говорит: «Вы не вписываетесь в план операций, переносим все на вторник». Я начала возмущаться, ведь нам направление дали на экстренную госпитализацию! В итоге он сказал нам пройти в гипсовую. Заходим туда, ребенка - на стол, снял гипс и выкинул в мусорку. У нее (дочки - Ред.) одна спица торчала из локтя, вторая вшита. Не предупредив меня и ее, врач выдернул спицу из локтя. Ребенок орет, я в шоке! Говорит: вторую делаем под наркозом.

Долгая операция

На следующий день, как пишет Екатерина, дочку действительно забрали на операцию, которая неожиданно затянулась.

- Когда врач вышел, я спросила, почему так долго. Он мне в ответ: «Не можем найти спицу, слишком наросла костная мозоль, завтра другая операция».

После того, как ребенка наконец привезли из операционной в палату, мама обратила внимание, что у ребенка забинтована почему-то не та рука, которую должны были оперировать.

- Смотрю и не пойму: правую не тронули, левая вся замотана, - продолжает рассказ Екатерина. – Итог: они вскрыли левую руку вместо правой, изрезали и наложили швы. Ребенок теперь не может и левой рукой ничего делать. На вопрос, как вы такое допустили ответ был таков: «Извините, не посмотрел снимки. Допустил ошибку. Вы вправе сменить врача».

«Такие вот накладки»

К посту в соцсетях прикреплен снимок, на котором видны две перебинтованные детские руки, и видео, записанное в кабинете. В кадре можно разглядеть сидящего за столом мужчину в медицинской одежде. Его лицо в объектив не попадает.

Запись прерывистая, приводим выдержки из диалога:

Мама: Почему у нее рука так сильно перемотана?

Врач: Я вам правую руку оперировал…

Мама: Правильно! Она жалуется на сильные боли в левой руке… Не было костной мозоли. Нам сказали подождать, сделать рентген. Мы сделали и приехали…

Врач: Это моя вина… Спицу удалил из правой руки… А сегодня начали искать в левой… Мы решили, что это избыточная мозоль. Такие вот накладки… Это грубейшая ошибка. Вы вправе обратиться к заведующему…

Екатерина пообещала постараться сделать все, чтобы врач ответил «за свою халатность». На своей странице в Инстаграме она сообщила, что уже написано заявление в Следственный комитет, где «дали направление на судебную экспертизу».

- Ребенку надо опять не есть, не пить и ложиться под нож, испытать этот стресс и страх, это уже четвертый наркоз будет с 29 сентября!.. Как можно было перепутать, если на правой даже видно швы и бинт был одет. Левая абсолютно здоровая рука, - возмущается калининградка.

«Комсомолка» обратилась с официальным запросом в региональное министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что по изложенным фактам «проводится проверка».