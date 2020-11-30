Видео с того света: в сети появился новый ролик убийцы, расстрелявшего бывшую жену в Калининграде

Трагедия случилась в минувший четверг, 26 ноября, на улице Чернышевского в Калининграде. Фото: Александр Подгорчук

В сети появилось новое видео, записанное Александром М., который в прошлый четверг, 26 ноября, убил свою бывшую жену на улице Чернышевского в Калининграде. 37-летний житель Кемерово шесть раз выстрелил в женщину из карабина, после чего покончил с собой. Сиротами остались двое детей 4 и 10 лет, их забрала к себе бабушка - мама убитой.

Как теперь уже очевидно, к расправе Александр готовился задолго. Убийца записал сразу несколько видео-обращений, которые теперь один за другим автоматически появляются на его YouTube-канале. В первом ролике есть фраза: «Если вы это видео видите, значит, меня уже нет в живых, и еще одного человека, который во всем этом виноват».

Убийца записал несколько роликов.

На видео мужчина рассказал, что с будущей женой познакомился в интернете, прожил с ней 5 лет, а их общему ребенку 4 года. Потом супруги «немножко поссорились» якобы потому, что Александр не мог найти работу, при этом Алена (так звали погибшую) его «коварно и подло обманула».

- «Сделала все, чтобы я разорился, просто растоптала меня. Сделала все, чтобы я дошел до такой ручки», - заявляет убийца.

«Я на тот свет один не пойду»

Второй ролик, опубликованный на выходных, получился длиннее. Речь у Александра спутанная, много обрывистых фраз и коротких предложений. Он говорит о том, какая его супруга была коварная и как полюбила и начала встречаться с другим мужчиной. Мол, это парень моложе ее на пять лет, познакомились «ВКонтакте», переписывались и после этого у Алены к мужу изменилось отношение.

«А потом я обнаружил их переписку в «ВКонтакте». То, что я там насмотрелся, просто-напросто... Я кое-как сдерживался, читал их переписку, а она была с начала мая. А потом в переписке он ей писал, когда я уже в Калининграде был, он знал, что я в Калининград тоже прилечу, все прекрасно знал, - рассказывает Александр и заявляет, что его любимая готова была встречаться с ним в Калининграде, и он даже снял квартиру недалеко от нее. Тем не менее, добавляет: - Она мне испортила жизнь. Потому что я на тот свет один не пойду».

Оказывается, он приезжал в Калининград еще летом: страдал тут, запивал горе измены и безденежья. Потом вернулся в Кемеровскую область, «поработал, взял в аренду машину, заработать денег с одной целью: вернуться сюда и наказать».

«Конечно, плохо то, что сделаю, - заявляет Александр. - Детей сиротами оставлю. Ничего. Бабушка, тесть мой, теща, которые могли все это предотвратить, пусть воспитывают. Каждый день, когда они видят моего сына, пусть вспоминают, что я сделал с собой, с их любимой старшей дочерью. Ну, это еще будет наукой, я надеюсь, на будущее. Нечего обманывать!».

Привез травматический пистолет

В третьем ролике, который появился в сети в понедельник, 30 ноября, Александр рассказал о том, что привез в Калининград не только охотничий карабин, но и травматический пистолет, патроны к которому покупал уже здесь.

«Ко всему я подготовился сам, один. Никто об этом не знал. Может, догадывались. Потому что тяжело было все это скрывать, - вздыхает мужчина. - То, что я сделал, то сделал. Люди рождаются и умирают: кто-то раньше, кто-то позже».

По словам убийцы, для переезда в Калининград он продал все, но остался должен около 1 миллиона 600 тысяч рублей по алиментам и кредитам. Стрелок некоторое время работал в системе МЧС дознавателем, инспектором по пожарному надзору. А потом охранником в банке – в этот период и познакомился с будущей женой.

«Буквально через неделю мы начали жить. Через пару месяцев пришла влюбленность, я ее полюбил и готов был на все. Устроился на хорошую оплачиваемую работу, был инженером по ремонту шахтового оборудования», - рассказывает мужчина и долго говорит о том, как увольнялся то с одной, то другой работы, как таксовал, как не было денег.

Ролик Александр заканчивает так:

«Может, еще будет пару видео. Не знаю. Если что, увидите».